Какие знаки Зодиака станут магнитами для удачи в 2026 году — гороскоп

Новый 2026 год уже официально и очень громко вступил в свои права. Он будет динамичным и принесет немало препятствий. Но для пяти знаков Зодиака это время, когда удача будет заметна во всем: от отношений до карьеры.

Кто же оказался в списке самых больших счастливчиков 2026 года, рассказала астролог Абигейл-Роуз Реммер на сайте YourTango.

Пять знаков Зодиака, которые в 2026 году возьмут удачу под свой контроль

Лев

Начало года может показаться довольно нестабильным. Однако, когда в конце июня планета удачи и достатка Юпитер войдет в ваш знак, вы наконец расправите крылья. Вы снова станете той версией себя, которая излучает уверенность, притягивает людей и получает удовольствие от жизни. Астролог отмечает, это удачное время, чтобы избавиться от токсичных отношений, вещей, которые обременяют.

Рак

Вы начнете год настроены на позитив и романтику благодаря Венере, Марсу и Козерогу, которые оказались в вашем седьмом доме. С 9 июня произойдет соединение Венеры и Юпитера — редкий аспект, который обещает вам особую удачу в финансовой сфере и личной жизни. Вы почувствуете, как становитесь успешнее, привлекательнее и увереннее, а ваши отношения — теплее и надежнее.

Стрелец

Первая часть 2026 года может потребовать от вас терпения, но уже с апреля атмосфера начнет смягчаться. Наибольшая удача придет к вам во второй половине года, когда ваша планета-управительница Юпитер в знаке Льва перейдет в девятый дом. Вы почувствуете себя в своей стихии и получите больше возможностей и независимости в действиях.

Козерог

Вы почувствуете присутствие большой удачи с первых дней года. Солнце, Марс, Венера и Меркурий в вашем знаке подарят большую мотивацию и решительность. До конца июня Юпитер будет находиться в вашем седьмом доме отношений, поэтому само лето станет временем романтики. Также это время, когда есть все шансы достичь вершин в карьере.

Водолей

2026 год станет для вас временем кармической справедливости: вы получите вознаграждение за долгий и упорный труд. Но вместе с подарками судьбы придут и уроки, которые помогут точнее понять себя. В конце лета вы будете чувствовать потребность очищать круг общения, находить свое предназначение и смело прощаться с тем, что мешает движению.

