Які знаки Зодіаку стануть магнітами для удачі у 2026 році — гороскоп

Гороскоп для п'яти знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Новий 2026 рік вже офіційно і дуже гучно вступив у спої права. Він буде динамічним й принесе чимало перешкод. Але для п'яти знаків Зодіаку це час, коли удача буде помітною у всьому: від стосунків до кар'єри.

Хто ж опинився у списку найбільших щасливчиків 2026 року, розповіла астрологиня Абігейл-Роуз Реммер на сайті YourTango.

Реклама

Читайте також:

П'ять знаків Зодіаку, які 2026 року візьмуть удачу під свій контроль

Лев

Початок року може здатися досить нестабільним. Однак, коли наприкінці червня планета удачі та достатку Юпітер увійде у ваш знак, ви нарешті розправите крила. Ви знову станете тією версією себе, яка випромінює впевненість, притягує людей та отримує задоволення від життя. Астролог зазначає, це вдалий час, щоб позбутися від токсичних стосунків, речей, які обтяжують.

Рак

Ви почнете рік налаштовані на позитив та романтику завдяки Венері, Марсу і Козерогу, які опинилися у вашому сьомому домі. З 9 червня відбудеться з'єднання Венери та Юпітера — рідкісний аспект, який обіцяє вам особливу удачу в фінансовій сфері та особистому житті. Ви відчуєте, як стаєте успішнішими, привабливішими та впевненішими, а ваші стосунки — теплішими й надійнішими.

Стрілець

Перша частина 2026 року може вимагати від вас терпіння, але вже з квітня атмосфера почне пом'якшуватись. Найбільша удача прийде до вас у другій половині року, коли ваша планета-управителька Юпітер в знаку Лева перейде до дев'ятого дому. Ви відчуєте себе у своїй стихії та отримаєте більше можливостей та незалежності у діях.

Козеріг

Ви відчуєте присутність великої удачі з перших днів року. Сонце, Марс, Венера та Меркурій у вашому знаку подарують велику мотивацію та рішучість. До кінця червня Юпітер перебуватиме у вашому сьомому домі стосунків, тож саме літо стане часом романтики. Також це час, коли є всі шанси досягти вершин у кар'єрі.

Водолій

2026 рік стане для вас часом кармічної справедливості: ви отримаєте винагороду за довгу й наполегливу працю. Але разом із подарунками долі прийдуть і уроки, які допоможуть точніше зрозуміти себе. Наприкінці літа ви відчуватимете потребу очищати коло спілкування, знаходити своє призначення і сміливо прощатися з тим, що заважає руху.

Також ділимося іншими цікавими астрологічними прогнозами

Хто зі знаків Зодіаку зустріне справжнє диво до 12 січня.

Які знаки Зодіаку у січні 2026 року забудуть про проблеми.

Яким знакам Зодіаку чекати на доленосні зміни у коханні у 2026 році.

Кому 2026 рік принесе фінансовий успіх.

Які несподіванки підготував 2026 рік кожному знаку Зодіаку.