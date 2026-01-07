Відео
Послання від Всесвіту — на який знак Зодіаку незабаром чекає диво

Дата публікації: 7 січня 2026 18:02
Якому знаку Зодіаку чекати на справжнє диво до кінця тижня — гороскоп
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

У середу, 7 січня, завдяки унікальному астрологічному явищу, коли Меркурій, Венера, Марс та Сонце утворять на небі ромбоподібну фігуру, схожу на Віфлеємську зірку, один знак Зодіаку отримає потужний енергетичний поштовх. До кінця тижня цей щасливчик стикнеться з подіями, які стануть доленосними. Це буде час подарунків та змін на краще. 

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку Всесвіт обіцяє справжнє диво до кінця тижня.

Читайте також:

Знак Зодіаку, на який чекають яскраві події

Цей тиждень з 5 по 11 січня стане особливим часом, коли Всесвіт обирає саме вас, Діво, щоб подарувати диво. Нарешті ваше життя складеться у пазл — у роботі, у стосунках і навіть у дрібних щоденних справах.

 

Якому знаку Зодіаку чекати на справжнє диво до кінця тижня 5-11 січня 2026 — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Коли Меркурій, Венера, Марс та Сонце вишукуються в одну лінію 7 січня, для вас запускається рідкісний енергетичний коридор ясності й оновлення. Обставини почнуть підлаштовуватися під ваші справжні наміри. До 11 січня ви можете отримати новину або пропозицію, яка змінить вектор руху у професійній сфері: несподіване стажування, проєкт, нова посада, партнерство.

Втручання долі можливе й у сферу стосунків. Можливо, саме зараз ви усвідомите, що любов і турбота можуть виглядати як проста дія: подзвонити першими, почути того, кого ви довго не помічали, подякувати тим, хто завжди поруч. Диво може торкнутися навіть побуту. Можливо, ви знайдете річ, яку давно шукали, отримаєте подарунок без приводу або про вас згадає людина, з якою зв'язок здавався втраченим.

Також ділимося іншими цікавими астрологічними прогнозами

Що обіцяє 2026 рік саме вашому знаку Зодіаку.

Кого у січні 2026 року чекає успіх у сфері фінансів.

Які знаки Зодіаку здійснять заповітні мрії у 2026 році.

Хто буде головним щасливчиком 2026 року.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку Всесвіт
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
