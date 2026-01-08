Какой знак Зодиака полностью перезагрузит свою жизнь в 2026 году — гороскоп

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году одному знаку Зодиака Вселенная подарит шанс полностью переосмыслить собственное "я". Именно этот счастливчик сможет наконец оставить позади старые страхи, неуверенность и ограничения.

Кто именно из представителей зодиакального круга переживет полное обновление в 2026 году, рассказал профессиональный астролог Эван Натаниэль Грим на сайте YourTango.

Знак Зодиака, который переживет полную перезагрузку в 2026 году

По словам астролога, полное переосмысление себя, перерождение и трансформацию собственной жизни переживут Водолеи. Вы уже достаточно давно чувствовали зов к переменам, но именно в 2026 году ему станет невозможно сопротивляться. Энергия этого периода подталкивает создать жизнь, о которой вы всегда мечтали.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Так, еще с 2023 года на Водолеев особенно сильно влияет Плутон — планета разрушения и возрождения. Она постепенно подталкивала к переосмыслению себя и своей жизни. Хотя ее полный эффект проявится только через несколько лет, 2026 год обещает мощный старт изменений благодаря солнечному затмению 17 февраля. Февральское солнечное затмение, как говорит Грим, активирует первый дом Водолея, ответственный за личность и внутреннее "я". Это идеальный момент, чтобы принимать решения, которые изменят вашу карьеру и стиль жизни.

Второй важный момент года — солнечное затмение во Льве в августе. Оно повлияет на седьмой дом Водолея, отвечающий за партнерства и взаимоотношения. Это будет время, когда можно раскрыть свой потенциал через знакомства, союзы, сделки. Фокусируйтесь на собственном развитии и внутреннем балансе, ведь именно это открывает двери к счастливому будущему.

