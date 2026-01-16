Новолуние 18 января 2026 — что сделать, чтобы привлечь удачу и деньги

Первое новолуние 2026 года — как можно привлечь удачу и деньги
Уже в это воскресенье, 18 января, на небе взойдет первая молодая Луна 2026 года. Она пройдет в практическом, мудром и уравновешенном знаке Козерога. Как отмечают астрологи, это астрологическое событие станет мощной точкой перезагрузки. А энергия, которая будет бурлить в это время, способна усилить силу намерений, привлечь удачу и принести успех в сферу финансов.
Первое новолуние 2026 — точное время
Это новолуние появится на небе 18 января в 21:52 по киевскому времени. Она окажутся под влиянием Козерога, знака, отвечающего за порядок, ответственность и материальную стабильность. Именно поэтому первое новолуние 2026 года астрологи связывают с темами финансов, карьеры и планированием долгосрочных проектов.
Новолуние в Козероге — какую энергетику несет и чем особенный
Астрологи говорят, что эта молодая Луна обладает энергией, которая настраивает на серьезный лад. Она помогает сосредоточиться на том, что действительно важно, и принимать взвешенные решения, а не действовать импульсивно. В этот период усиливается потребность в порядке, четких границах и внутренней дисциплине, особенно в вопросах работы и финансов.
Усилят энергию новой Луны Марс и Меркурий, которые соединятся в Козероге. Такая комбинация поможет мыслить четко и ясно. Марс придаст решительности, а Меркурий — способности просчитывать последствия и находить правильные слова и решения.
Как правильно провести день новолуния
Момент новолуния — это не только о действиях, но и о внутреннем настрое. Проведите этот вечер в спокойной атмосфере:
- отложите рутинные дела, которые забирают энергию и портят настроение;
- уделите время уходу за собой;
- избавьтесь от лишнего;
- пересмотрите свои жизненные цели;
- запланируйте важные события;
- продумайте первые шаги для достижения ваших целей.
Что нельзя делать в новолуние 18 января
Несмотря на то, что новолуние — это время нового начала, оно имеет и свои запреты, которых следует придерживаться, чтобы не испортить энергетику этого периода:
- не начинайте рисковые финансовые сделки или инвестиции без тщательного анализа;
- не заключайте важных контрактов или договоренностей вслепую;
- не принимайте импульсивных решений в отношениях или работе;
- не перегружайте себя эмоционально и физически;
- не тратьте деньги необдуманно, без плана и цели.
Что стоит сделать 18 января, чтобы привлечь удачу и деньги
Чтобы использовать энергию новолуния, стоит посвятить вечер самоанализу и четкому планированию. Астрологи советуют:
- Оцените финансы, проанализируйте бюджет, доходы и расходы.
- Запишите финансовые намерения. Четкие формулировки помогут вашему разуму сфокусироваться на конкретных целях.
- Сформулируйте реальные шаги к успеху. Выберите действия, которые приводят к результату. Подумайте об обучении или повышении квалификации.
Ритуал на новолуние для привлечения денег
Новолуние считается одним из лучших моментов для финансовых намерений, ведь оно символизирует начало нового цикла. В этот период важно не просить сиюминутных чудес, а закладывать основу для стабильного денежного потока.
Ритуал можно проводить в вечер новолуния или первые 24 часа после него. Выберите момент, когда вас никто не будет отвлекать.
Что вам понадобится:
- лист бумаги;
- ручка;
- зеленая или белая свеча;
- кошелек или место, где вы храните деньги.
Как проводить ритуал:
- Сядьте в тишине и успокойте мысли.
- Зажгите свечу.
- Запишите на листе бумаги то, чего хотите. Формулируйте намерение четко.
- Ниже запишите три реальных шага, которые вы готовы сделать, чтобы улучшить свое финансовое благосостояние.
- Перечитайте написанное и внутренне согласитесь с ответственностью за эти действия.
- Сложите лист и положите его в кошелек или рядом с деньгами.
