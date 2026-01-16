Новолуние 18 января 2026 — что сделать, чтобы привлечь удачу и деньги

Влияние молодой Луны на жизнь. Фото: Новини.LIVE

Уже в это воскресенье, 18 января, на небе взойдет первая молодая Луна 2026 года. Она пройдет в практическом, мудром и уравновешенном знаке Козерога. Как отмечают астрологи, это астрологическое событие станет мощной точкой перезагрузки. А энергия, которая будет бурлить в это время, способна усилить силу намерений, привлечь удачу и принести успех в сферу финансов.

Новини.LIVE рассказывает, чего ждать нам от этого новолуния в знаке Козерога, как правильно использовать его энергию, чтобы привлечь удачу, деньги и стабильность в свою жизнь.

Реклама

Читайте также:

Первое новолуние 2026 — точное время

Это новолуние появится на небе 18 января в 21:52 по киевскому времени. Она окажутся под влиянием Козерога, знака, отвечающего за порядок, ответственность и материальную стабильность. Именно поэтому первое новолуние 2026 года астрологи связывают с темами финансов, карьеры и планированием долгосрочных проектов.

Новолуние в небе. Фото: shutterstock.com

Новолуние в Козероге — какую энергетику несет и чем особенный

Астрологи говорят, что эта молодая Луна обладает энергией, которая настраивает на серьезный лад. Она помогает сосредоточиться на том, что действительно важно, и принимать взвешенные решения, а не действовать импульсивно. В этот период усиливается потребность в порядке, четких границах и внутренней дисциплине, особенно в вопросах работы и финансов.

Усилят энергию новой Луны Марс и Меркурий, которые соединятся в Козероге. Такая комбинация поможет мыслить четко и ясно. Марс придаст решительности, а Меркурий — способности просчитывать последствия и находить правильные слова и решения.

Влияние молодой Луны на жизнь. Фото: Новини.LIVE

Как правильно провести день новолуния

Момент новолуния — это не только о действиях, но и о внутреннем настрое. Проведите этот вечер в спокойной атмосфере:

отложите рутинные дела, которые забирают энергию и портят настроение;

уделите время уходу за собой;

избавьтесь от лишнего;

пересмотрите свои жизненные цели;

запланируйте важные события;

продумайте первые шаги для достижения ваших целей.

Что нельзя делать в новолуние 18 января

Несмотря на то, что новолуние — это время нового начала, оно имеет и свои запреты, которых следует придерживаться, чтобы не испортить энергетику этого периода:

не начинайте рисковые финансовые сделки или инвестиции без тщательного анализа;

не заключайте важных контрактов или договоренностей вслепую;

не принимайте импульсивных решений в отношениях или работе;

не перегружайте себя эмоционально и физически;

не тратьте деньги необдуманно, без плана и цели.

Влияние молодой Луны на жизнь. Фото: shutterstock.com

Что стоит сделать 18 января, чтобы привлечь удачу и деньги

Чтобы использовать энергию новолуния, стоит посвятить вечер самоанализу и четкому планированию. Астрологи советуют:

Оцените финансы, проанализируйте бюджет, доходы и расходы. Запишите финансовые намерения. Четкие формулировки помогут вашему разуму сфокусироваться на конкретных целях. Сформулируйте реальные шаги к успеху. Выберите действия, которые приводят к результату. Подумайте об обучении или повышении квалификации.

Ритуал на новолуние для привлечения денег

Новолуние считается одним из лучших моментов для финансовых намерений, ведь оно символизирует начало нового цикла. В этот период важно не просить сиюминутных чудес, а закладывать основу для стабильного денежного потока.

Ритуал можно проводить в вечер новолуния или первые 24 часа после него. Выберите момент, когда вас никто не будет отвлекать.

Что вам понадобится:

лист бумаги;

ручка;

зеленая или белая свеча;

кошелек или место, где вы храните деньги.

Как проводить ритуал:

Сядьте в тишине и успокойте мысли. Зажгите свечу. Запишите на листе бумаги то, чего хотите. Формулируйте намерение четко. Ниже запишите три реальных шага, которые вы готовы сделать, чтобы улучшить свое финансовое благосостояние. Перечитайте написанное и внутренне согласитесь с ответственностью за эти действия. Сложите лист и положите его в кошелек или рядом с деньгами.

Также предлагаем вам астрологические прогнозы к новолунию 18 января

Каким знакам Зодиака особенно повезет.

Кто исцелит душевные раны.

Какие знаки Зодиака привлекут в жизнь финансовый успех.