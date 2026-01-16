Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Первое новолуние 2026 года — как можно привлечь удачу и деньги

Первое новолуние 2026 года — как можно привлечь удачу и деньги

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 23:40
Новолуние 18 января 2026 — что сделать, чтобы привлечь удачу и деньги
Влияние молодой Луны на жизнь. Фото: Новини.LIVE

Уже в это воскресенье, 18 января, на небе взойдет первая молодая Луна 2026 года. Она пройдет в практическом, мудром и уравновешенном знаке Козерога. Как отмечают астрологи, это астрологическое событие станет мощной точкой перезагрузки. А энергия, которая будет бурлить в это время, способна усилить силу намерений, привлечь удачу и принести успех в сферу финансов.

Новини.LIVE рассказывает, чего ждать нам от этого новолуния в знаке Козерога, как правильно использовать его энергию, чтобы привлечь удачу, деньги и стабильность в свою жизнь.

Реклама
Читайте также:

Первое новолуние 2026 — точное время

Это новолуние появится на небе 18 января в 21:52 по киевскому времени. Она окажутся под влиянием Козерога, знака, отвечающего за порядок, ответственность и материальную стабильность. Именно поэтому первое новолуние 2026 года астрологи связывают с темами финансов, карьеры и планированием долгосрочных проектов.

 

Перший молодик 2026 — точний час
Новолуние в небе. Фото: shutterstock.com

Новолуние в Козероге — какую энергетику несет и чем особенный

Астрологи говорят, что эта молодая Луна обладает энергией, которая настраивает на серьезный лад. Она помогает сосредоточиться на том, что действительно важно, и принимать взвешенные решения, а не действовать импульсивно. В этот период усиливается потребность в порядке, четких границах и внутренней дисциплине, особенно в вопросах работы и финансов.

Усилят энергию новой Луны Марс и Меркурий, которые соединятся в Козероге. Такая комбинация поможет мыслить четко и ясно. Марс придаст решительности, а Меркурий — способности просчитывать последствия и находить правильные слова и решения.

 

Молодик у Козерозі — яку енергетику несе та чим особливий
Влияние молодой Луны на жизнь. Фото: Новини.LIVE

Как правильно провести день новолуния

Момент новолуния — это не только о действиях, но и о внутреннем настрое. Проведите этот вечер в спокойной атмосфере:

  • отложите рутинные дела, которые забирают энергию и портят настроение;
  • уделите время уходу за собой;
  • избавьтесь от лишнего;
  • пересмотрите свои жизненные цели;
  • запланируйте важные события;
  • продумайте первые шаги для достижения ваших целей.

Что нельзя делать в новолуние 18 января

Несмотря на то, что новолуние — это время нового начала, оно имеет и свои запреты, которых следует придерживаться, чтобы не испортить энергетику этого периода:

  • не начинайте рисковые финансовые сделки или инвестиции без тщательного анализа;
  • не заключайте важных контрактов или договоренностей вслепую;
  • не принимайте импульсивных решений в отношениях или работе;
  • не перегружайте себя эмоционально и физически;
  • не тратьте деньги необдуманно, без плана и цели.

 

Що не можна робити у молодий Місяць 18 січня
Влияние молодой Луны на жизнь. Фото: shutterstock.com

Что стоит сделать 18 января, чтобы привлечь удачу и деньги

Чтобы использовать энергию новолуния, стоит посвятить вечер самоанализу и четкому планированию. Астрологи советуют:

  1. Оцените финансы, проанализируйте бюджет, доходы и расходы.
  2. Запишите финансовые намерения. Четкие формулировки помогут вашему разуму сфокусироваться на конкретных целях.
  3. Сформулируйте реальные шаги к успеху. Выберите действия, которые приводят к результату. Подумайте об обучении или повышении квалификации.
Ритуал на новолуние для привлечения денег

Новолуние считается одним из лучших моментов для финансовых намерений, ведь оно символизирует начало нового цикла. В этот период важно не просить сиюминутных чудес, а закладывать основу для стабильного денежного потока.

Ритуал можно проводить в вечер новолуния или первые 24 часа после него. Выберите момент, когда вас никто не будет отвлекать.

Что вам понадобится:

  • лист бумаги;
  • ручка;
  • зеленая или белая свеча;
  • кошелек или место, где вы храните деньги.

Как проводить ритуал:

  1. Сядьте в тишине и успокойте мысли.
  2. Зажгите свечу.
  3. Запишите на листе бумаги то, чего хотите. Формулируйте намерение четко.
  4. Ниже запишите три реальных шага, которые вы готовы сделать, чтобы улучшить свое финансовое благосостояние.
  5. Перечитайте написанное и внутренне согласитесь с ответственностью за эти действия.
  6. Сложите лист и положите его в кошелек или рядом с деньгами.

Также предлагаем вам астрологические прогнозы к новолунию 18 января

Каким знакам Зодиака особенно повезет.

Кто исцелит душевные раны.

Какие знаки Зодиака привлекут в жизнь финансовый успех.

Астрология удача ритуалы запреты молодая Луна 18 января
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации