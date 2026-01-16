Молодик 18 січня 2026 — що зробити, щоб залучити удачу та гроші

Вплив молодого Місяця на життя. Фото: Новини.LIVE

Вже у цю неділю, 18 січня, на небі зійде перший молодий Місяць 2026 року. Він пройде у практичному, мудрому та врівноваженому знаку Козерога. Як наголошують астрологи, ця астрологічна подія стане потужною точкою перезавантаження. А енергія, яка вируватиме у цей час, здатна підсилити силу намірів, залучити удачу та принести успіх у сферу фінансів.

Новини.LIVE розповідає, що чекати нам від цього молодика у знаку Козерога, як правильно використати його енергію, щоб привабити удачу, гроші та стабільність у своє життя.

Перший молодик 2026 — точний час

Цей молодий Місяць з'явиться на небі 18 січня о 21:52 за київським часом. Він опиняться під впливом Козерога, знака, що відповідає за порядок, відповідальність і матеріальну стабільність. Саме тому перший молодик 2026 року астрологи пов'язують із темами фінансів, кар'єри та плануванням довгострокових проєктів.

Молодий Місяць у небі. Фото: shutterstock.com

Молодик у Козерозі — яку енергетику несе та чим особливий

Астрологи кажуть, що цей молодий Місяць має енергію, яка налаштовує на серйозний лад. Він допомагає зосередитися на тому, що справді важливо, і ухвалювати зважені рішення, а не діяти імпульсивно. У цей період посилюється потреба в порядку, чітких межах і внутрішній дисципліні, особливо у питаннях роботи та фінансів.

Підсилять енергію нового Місяця Марс та Меркурій, які з'єднаються у Козерозі. Така комбінація допоможе мислити чітко та ясно. Марс додасть рішучості, а Меркурій — здатності прораховувати наслідки й знаходити правильні слова та рішення.

Вплив молодого Місяця на життя. Фото: Новини.LIVE

Як правильно провести день молодика

Момент молодика — це не лише про дії, а й про внутрішнє налаштування. Проведіть цей вечір у спокійній атмосфері:

відкладіть рутинні справи, які забирають енергію та псують настрій;

приділіть час догляду за собою;

позбудьтеся зайвого;

перегляньте свої життєві цілі;

заплануйте важливі події;

продумайте перші кроки для досягнення ваших цілей.

Що не можна робити у молодий Місяць 18 січня

Попри те, що молодик — це час нового початку, він має й свої заборони, яких варто дотримуватися, щоб не зіпсувати енергетику цього періоду:

не починайте ризикові фінансові угоди або інвестиції без ретельного аналізу;

не укладайте важливих контрактів або домовленостей наосліп;

не приймайте імпульсивних рішень у стосунках чи роботі;

не перевантажуйте себе емоційно і фізично;

не витрачайте гроші необдумано, без плану й мети.

Вплив молодого Місяця на життя. Фото: shutterstock.com

Що варто зробити 18 січня, щоб залучити удачу та гроші

Щоб використати енергію молодика, варто присвятити вечір самоаналізу та чіткому плануванню. Астрологи радять:

Оцініть фінанси. Проаналізуйте бюджет, доходи й витрати. Запишіть фінансові наміри. Чіткі формулювання допоможуть вашому розуму сфокусуватися на конкретних цілях. Сформулюйте реальні кроки до успіху. Оберіть дії, які приводять до результату. Подумайте про навчання чи підвищення кваліфікації.

Ритуал на молодик для залучення грошей

Молодий Місяць вважається одним із найкращих моментів для фінансових намірів, адже він символізує початок нового циклу. У цей період важливо не просити миттєвих чудес, а закладати основу для стабільного грошового потоку.

Ритуал можна проводити у вечір молодика або перші 24 години після нього. Оберіть момент, коли вас ніхто не відволікатиме.

Що вам знадобиться:

аркуш паперу;

ручка;

зелена або біла свічка;

гаманець або місце, де ви зберігаєте гроші.

Як проводити ритуал:

Сядьте в тиші та заспокойте думки. Запаліть свічку. Запишіть на аркуші паперу те, чого прагнете. Формулюйте намір чітко. Нижче запишіть три реальні кроки, які ви готові зробити, щоб покращити свій фінансовий добробут. Перечитайте написане і внутрішньо погодьтеся з відповідальністю за ці дії. Складіть аркуш і покладіть його в гаманець або поряд із грошима.

