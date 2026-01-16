Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Один знак Зодіаку дізнається гірку правду на вихідні, 17-18 січня

Один знак Зодіаку дізнається гірку правду на вихідні, 17-18 січня

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 09:23
Який знак Зодіаку дізнається гірку правду на вихідні, 17-18 січня 2026
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Ці вихідні будуть наповнені важливими астрологічними подіями — 17 січня Венера увійде у Водолія, а вже 18 січня ми зустрінемо молодий Місяць у знаку Козерога. Астрологи кажуть, це поверне у життя незавершені історії та змусить побачити правду без прикрас. Для одного знаку Зодіаку це стане моментом непростого, але неминучого прозріння. Істина, що відкриється, здатна засмутити та навіть розчарувати. Проте саме вона стане ключем до звільнення від ілюзій.

Новини.LIVE розповідає, який знак Зодіаку почує гірку правду у ці вихідні, 17-18 січня.

Реклама
Читайте також:

Знак Зодіаку, якому відкриється сумна правда

На цих вихідних зіткнуться з гіркою реальністю Леви. Венера переходить у знак, протилежний вашому, і різко підсвічує тему партнерства, симпатій та взаємності, руйнуючи ілюзії. Водночас молодий Місяць у Козерозі змусить вас подивитися на речі тверезо, без прикрас.

 

Який знак Зодіаку дізнається гірку правду на вихідні, 17-18 січня 2026 — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Астрологи кажуть, що саме у ці дні до вас може прийти усвідомлення через певну деталь, подію, розмову або вчинок, який раптом розставить усе по місцях. Можливе розчарування у людині, якій ви довіряли та яку ви поважали. Ви можете побачити, що стосунки не щирі або ви віддаєте більше, ніж отримуєте. Також вихідні допоможуть зняти рожеві окуляри щодо ваших мрій або цілей. Ви зрозумієте, де фантазії, а де реальні речі. 

Астрологи наголошують, субота та неділя будуть не про втрати, а про звільнення. Те, що стане зрозумілим 17-18 січня, як би боляче та гірко не було, це допоможе вам почати новий період із сильнішою позицією та чітким усвідомленням власних меж.

Також ділимося іншими цікавими прогнозами астрологів

Хто зі знаків Зодіаку зможе зцілити душевні рани у молодий Місяць.

Які знаки Зодіаку попрощаються із проблемами у січні.

Якому знаку Зодіаку січень 2026 подарує натхнення та мотивацію.

Які знаки Зодіаку розбагатіють у січні 2026 року.

гороскоп вихідні прогнози Астрологія знаки Зодіаку
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації