Який знак Зодіаку дізнається гірку правду на вихідні, 17-18 січня 2026

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Ці вихідні будуть наповнені важливими астрологічними подіями — 17 січня Венера увійде у Водолія, а вже 18 січня ми зустрінемо молодий Місяць у знаку Козерога. Астрологи кажуть, це поверне у життя незавершені історії та змусить побачити правду без прикрас. Для одного знаку Зодіаку це стане моментом непростого, але неминучого прозріння. Істина, що відкриється, здатна засмутити та навіть розчарувати. Проте саме вона стане ключем до звільнення від ілюзій.

Новини.LIVE розповідає, який знак Зодіаку почує гірку правду у ці вихідні, 17-18 січня.

Знак Зодіаку, якому відкриється сумна правда

На цих вихідних зіткнуться з гіркою реальністю Леви. Венера переходить у знак, протилежний вашому, і різко підсвічує тему партнерства, симпатій та взаємності, руйнуючи ілюзії. Водночас молодий Місяць у Козерозі змусить вас подивитися на речі тверезо, без прикрас.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Астрологи кажуть, що саме у ці дні до вас може прийти усвідомлення через певну деталь, подію, розмову або вчинок, який раптом розставить усе по місцях. Можливе розчарування у людині, якій ви довіряли та яку ви поважали. Ви можете побачити, що стосунки не щирі або ви віддаєте більше, ніж отримуєте. Також вихідні допоможуть зняти рожеві окуляри щодо ваших мрій або цілей. Ви зрозумієте, де фантазії, а де реальні речі.

Астрологи наголошують, субота та неділя будуть не про втрати, а про звільнення. Те, що стане зрозумілим 17-18 січня, як би боляче та гірко не було, це допоможе вам почати новий період із сильнішою позицією та чітким усвідомленням власних меж.

