Какой знак Зодиака узнает горькую правду на выходные, 17-18 января 2026

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Эти выходные будут наполнены важными астрологическими событиями — 17 января Венера войдет в Водолея, а уже 18 января мы встретим молодую Луну в знаке Козерога. Астрологи говорят, это вернет в жизнь незавершенные истории и заставит увидеть правду без прикрас. Для одного знака Зодиака это станет моментом непростого, но неизбежного прозрения. Открывшаяся истина способна огорчить и даже разочаровать. Однако именно она станет ключом к освобождению от иллюзий.

Новини.LIVE рассказывает, какой знак Зодиака услышит горькую правду в эти выходные, 17-18 января.

Реклама

Читайте также:

Знак Зодиака, которому откроется печальная правда

На этих выходных столкнутся с горькой реальностью Львы. Венера переходит в знак, противоположный вашему, и резко подсвечивает тему партнерства, симпатий и взаимности, разрушая иллюзии. В то же время молодая Луна в Козероге заставит вас посмотреть на вещи трезво, без прикрас.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Астрологи говорят, что именно в эти дни к вам может прийти осознание из-за определенной детали, события, разговора или поступка, который вдруг расставит все по местам. Возможно разочарование в человеке, которому вы доверяли и которого вы уважали. Вы можете увидеть, что отношения не искренние или вы отдаете больше, чем получаете. Также выходные помогут снять розовые очки относительно ваших мечтаний или целей. Вы поймете, где фантазии, а где реальные вещи.

Астрологи отмечают, суббота и воскресенье будут не о потерях, а об освобождении. То, что станет понятным 17-18 января, как бы больно и горько не было, это поможет вам начать новый период с более сильной позицией и четким осознанием собственных границ.

Также делимся другими интересными прогнозами астрологов

Кто из знаков Зодиака сможет исцелить душевные раны в новолуние.

Какие знаки Зодиака попрощаются с проблемами в январе.

Какому знаку Зодиака январь 2026 подарит вдохновение и мотивацию.

Какие знаки Зодиака разбогатеют в январе 2026 года.