Главная Праздники Один знак Зодиака исцелит душевные раны в новолуние 18 января

Один знак Зодиака исцелит душевные раны в новолуние 18 января

Дата публикации 14 января 2026 13:02
Какие знаки Зодиака исцелят душу в новолуние 18 января 2026 — гороскоп
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в это воскресенье, 18 января, на небе взойдет молодая Луна в знаке Козерога. Ее энергия будет мягкой и особенно целебной для одного знака Зодиака. Он получит шанс отпустить груз прошлого и восстановить внутреннюю гармонию.

Новини.LIVE рассказывает, кто же из представителей зодиакального круга исцелит душу в новолуние 18 января.

Знак Зодиака, который оставит душевные раны в прошлом

Мягкая, но чрезвычайно глубокая внутренняя трансформация ждет Раков. Если вы долго жили с ощущением потери, вины, невысказанной боли или незавершенных отношений, это новолуние поможет поставить точку.

 

Какие знаки Зодиака исцелят душу в новолуние 18 января 2026 — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Астрологи объясняют: энергия этого новолуния будто собирает чувства в одну точку и не позволяет им растекаться. Для Раков это означает возможность посмотреть на свои душевные раны трезво. Вы начинаете четко понимать, что именно болит, почему это произошло и что с этим делать дальше. В то же время соединение Марса и Меркурия в этот период поможет вам говорить открыто о сложном. В период с 16 по 19 января легко состоится разговор, который вы откладывали месяцами. Именно он и запустит ваше исцеление.

Астрологи отмечают, в этот период вам важно сосредоточиться на собственном внутреннем состоянии, а не оглядываться на мысли и реакции окружающих. Также попробуйте поставить точку в одном незавершенном деле или отношениях: даже небольшое решение или шаг принесет ощутимое облегчение и восстановит ощущение внутренней свободы.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака 18 января новолуние
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
