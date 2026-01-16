Видео
Главная Праздники Первое новолуние 2026 года сказочно озолотит шесть знаков Зодиака

Первое новолуние 2026 года сказочно озолотит шесть знаков Зодиака

Дата публикации 16 января 2026 00:54
Новолуние 18 января 2026 — какие знаки Зодиака ждет денежный успех
Гороскоп для шести знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в это воскресенье, 18 января, нас ждет особое астрологическое событие, которое открывает портал обновления и новых возможностей — молодая Луна в амбициозном знаке Козерога. Астрологи отмечают, в этот период шесть знаков Зодиака получат шанс не только заложить фундамент для материального роста, но и значительно приумножить свое состояние.

Новини.LIVE рассказывает, для каких знаков Зодиака новолуние 18 января станет началом большого пути к настоящему денежному успеху.

Читайте также:
Козерог

Для вас этот период будет особенно благоприятен, ведь новолуние происходит именно в вашем знаке. Вам выпадет шанс полностью перезагрузить финансовую сферу. Появятся новые возможности: новая перспективная работа, повышение дохода, запуск амбициозного проекта. Астрологи советуют четко формировать бюджет, а также не бояться ставить перед собой большие финансовые цели. Первый шаг стоит делать уже 19 января.

Стрелец

Новая Луна активирует сферу денег и материальных ценностей. Это будет время, когда хаотичные траты уступают место продуманным финансовым решениям. Возможен рост дохода из-за новой ответственности или смены подхода к заработку. Пересмотрите бюджет и не отказывайтесь от предложений, которые обещают долгосрочную выгоду.

Близнецы

Новолуние 18 января открывает для вас тему совместных финансов, инвестиций и выгодных договоренностей. Это может быть возврат долга, финансовая поддержка или начало сотрудничества, которое принесет прибыль уже в ближайшее время. Но, чтобы добиться успеха обязательно внимательно читайте условия сделок, а также не бойтесь обсуждать финансовые детали открыто.

Телец

Хотя денежная удача приходит не напрямую, именно это новолуние дает вам шанс выйти на новый финансовый уровень. Обучение, новые контакты или планы на будущее могут неожиданно монетизироваться. Именно сейчас инвестируйте в знания, поездки или развитие навыков — они быстро начнут работать на ваш доход.

Скорпион

Новая Луна усиливает сферу переговоров, контрактов и документов. Вы можете заключить сделку, которая станет стабильным источником дохода, или найти способ зарабатывать на собственных идеях. Не медлите с важными разговорами и инициируйте переговоры самостоятельно.

Рак

Вам новолуние открывает новые финансовые возможности через сотрудничество. Это может быть бизнес-партнерство, совместный проект или помощь человека, который поверит в ваш потенциал. Не пытайтесь тянуть все сами. Именно совместные решения принесут больше пользы.

Также делимся другими интересными прогнозами астрологов

Какой знак Зодиака лечит душевные раны в новолуние 18 января.

Кто найдет верного друга в 2026 году.

Какие знаки Зодиака достигнут небывалых высот в карьере в 2026 году.

Кто из знаков Зодиака обретет большую силу в 2026 году.

Какой цвет подарит невероятную удачу вашему знаку Зодиака в 2026 году.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
