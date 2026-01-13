Видео
Видео

Главная Праздники Знак Зодиака подскажет, кто вы в сериале "Очень странные дела"

Знак Зодиака подскажет, кто вы в сериале "Очень странные дела"

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 18:54
Кто вы из героев сериала Очень странные дела по знаку Зодиака — гороскоп для фанатов
Герои сериала "Очень странные дела". Фото: АІ

Уже почти десять лет мы вместе с героями сериала "Очень странные дела" переживаем фантастические события в городе Хокинс, Индиана. За это время любимые персонажи прошли через страшные опасности и апокалиптические сценарии, а мы наблюдали, как они растут и меняются. Последний сезон подошел к концу. Но не стоит унывать. Пришло время оценить, кем вы были бы в этом мире. Ведь все герои сериала — от Од до Хоппера — олицетворяют черты разных знаков Зодиака. Если вы всегда чувствовали родство с определенным персонажем, возможно этому есть астрологическое объяснение.

Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan рассказывает, кто вы из героев "Очень странных дел".

Овен — Джойс Байерс

Вы решительны, непоколебимы и готовы защищать своих близких. Как и Джойс, вы не отступаете перед трудностями и всегда доводите дело до конца.

Телец — Макс Мейфилд

Макс точно соответствует характеристикам Тельца. Вы так же сначала осторожны, а когда узнаете человека и понимаете, что он стоит вашего времени, то открываетесь и становитесь надежным другом. Вы устойчивы и готовы на невероятно смелые поступки.

Близнецы — Лукас Синклер

Вы, так же как и Лукас, умны, сообразительны и способны быстро оценить ситуацию. А еще этот персонаж полностью соответствует вашей двойственной натуре, ведь вы можете быть сдержанными и придирчивыми, но в то же время готовы защищать своих близких.

Рак — Нэнси Уилер

Вы заботливы и мягкие, но за этим скрывается чрезвычайно стойкий характер. А острая интуиция помогает вам быть на шаг впереди. Нэнси прекрасно иллюстрирует силу Раков, которые всегда готовы отстаивать справедливость и поддерживать близких.

Лев — Стив Харрингтон

Вы уверены в себе и прирожденные лидеры. Как и Стив, вы можете быть немного самоуверенными, но ваша харизма и смелость привлекают людей и вдохновляют команду.

Дева — Майк Уилер

Интеллектуальные, стратегические и внимательные к деталям. Майк полностью олицетворяет характер Девы: тихий, наблюдательный и способный быстро реагировать в критических ситуациях.

Весы — Дастин Хендерсон

Все любят Джастина, так же как и все любят Весов. Вы оптимистичны, социальны и умеете дружить. А еще вы отличаетесь от других креативностью и изобретательностью.

Скорпион — Джонатан Байерс

Вы так же загадочные интроверты. Но за вашей сдержанностью скрывается человек, который готов на все ради близких. Настойчивость и верность — ключевые черты этого знака.

Стрелец — Робин Бакли

Вы смелые, прямолинейные и немного импульсивные. Робин, как и вы, обладает быстрой реакцией, откровенностью и готовностью вдохновлять команду на действия.

Козерог — Джим Хоппер

На первый взгляд, вы холодны и циничны. Но ваши близкие знают, насколько вы на самом деле мягкие и добрые. Вы прирожденные лидеры. Как и Хоппер, Козероги ставят перед собой высокие моральные стандарты и соответствуют им.

Водолей — Одиннадцатая

Вы те, кто всегда выделяется из толпы и не боитесь этого. Ваши уникальные способности и нестандартное мышление делают вас неповторимыми.

Рыбы — Уилл Байерс

Вы так же чувствительны, творческие и эмоциональные. Ваша ранимость и способность к эмпатии делают вас хорошим другом.

гороскоп сериал Астрология знаки Зодиака "Очень странные дела"
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
