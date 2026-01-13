Хто ви з героїв серіалу Дивні Дива за знаком Зодіаку — гороскоп для фанатів

Герої серіалу "Дивні дива". Фото: АІ

Вже майже десять років ми разом із героями серіалу "Дивні дива" переживаємо фантастичні події у місті Гокінс, Індіана. За цей час улюблені персонажі пройшли через страшні небезпеки та апокаліптичні сценарії, а ми спостерігали, як вони ростуть і змінюються. Останній сезон добіг кінця. Але не варто сумувати. Настав час оцінити, ким ви були б у цьому світі. Адже усі герої серіалу — від Од до Гоппера — уособлюють риси різних знаків Зодіаку. Якщо ви завжди відчували спорідненість із певним персонажем, можливо цьому є астрологічне пояснення.

Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan розповідає, хто ви з героїв "Дивних див".

Овен — Джойс Байерс

Ви рішучі, непохитні та готові захищати своїх близьких. Як і Джойс, ви не відступаєте перед труднощами і завжди доводите справу до кінця.

Телець — Макс Мейфілд

Макс точно відповідає характеристикам Тельця. Ви так само спершу обережні, а коли пізнаєте людину і розумієте, що вона варта вашого часу, то відкриваєтесь і стаєте надійним другом. Ви неймовірно стійкі та готові на неймовірно сміливі вчинки.

Близнюки — Лукас Сінклер

Ви, так само як і Лукас, розумні, кмітливі та здатні швидко оцінити ситуацію. А ще цей персонаж повністю відповідає вашій двоїстій натурі, адже ви можете бути стриманими та прискіпливими, але водночас готові захищати своїх близьких.

Рак — Ненсі Вілер

Ви турботливі та м'які, але за цим ховається надзвичайно стійкий характер. А гостра інтуїція допомагає вам бути на крок попереду. Ненсі прекрасно ілюструє силу Раків, які завжди готові відстоювати справедливість і підтримувати близьких.

Лев — Стів Харрінгтон

Ви впевнені в собі та природжені лідери. Як і Стів, ви можете бути трохи самовпевненими, але ваша харизма та сміливість приваблюють людей і надихають команду.

Діва — Майк Вілер

Інтелектуальні, стратегічні та уважні до деталей. Майк повністю уособлює характер Діви: тихий, спостережливий і здатний швидко реагувати у критичних ситуаціях.

Терези — Дастін Хендерсон

Усі люблять Джастіна, так само як і усі люблять Терезів. Ви оптимістичні, соціальні та вмієте дружити. А ще ви відрізняєтеся від інших креативністю та винахідливістю.

Скорпіон — Джонатан Байерс

Ви так само загадкові інтроверти. Але за вашою стриманістю ховається людина, яка готова на все заради близьких. Наполегливість і вірність — ключові риси цього знака.

Стрілець — Робін Баклі

Ви сміливі, прямолінійні та трохи імпульсивні. Робін, як і ви, має швидку реакцію, відвертість і готовність надихати команду на дії.

Козеріг — Джим Гоппер

На перший погляд, ви холодні та цинічні. Але ваші близькі знають, наскільки ви насправді м'які та добрі. Ви природжені лідери. Як і Гоппер, Козероги ставлять перед собою високі моральні стандарти і відповідають ним.

Водолій — Одинадцята

Ви ті, хто завжди виділяється з натовпу і не боїтеся цього. Ваші унікальні здібності та нестандартне мислення роблять вас неповторними.

Риби — Вілл Байерс

Ви так само чутливі, творчі та емоційні. Ваша вразливість і здатність до емпатії роблять вас гарним другом.

