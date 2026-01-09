Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Жінки цих чотирьох знаків Зодіаку ніколи не старіють

Жінки цих чотирьох знаків Зодіаку ніколи не старіють

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 09:32
Які жінки за знаком Зодіаку ніколи не старіють — хто знає секрет молодості
Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Чому одні жінки у 40 виглядають так, наче зупинили час, а молодість інших швидко в'яне? Більшість скаже, це генетика або ж спосіб життя. І не помиляться. Проте, астрологи стверджують, вплив на це має й знак Зодіаку, під яким ви народилися. Так, є чотири представниці зодіакального кола, які не старіють, ні душею, ні тілом.

Хто ці щасливиці, яким Всесвіт відкрив секрет вічної молодості, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Collective World.

Реклама
Читайте також:

Чотири знаки Зодіаку, молодість яких не в'яне

Діва

Ваш вік неможливо вгадати, а все тому, що ви знаєте, як приборкати хаос. Саме ваші охайність, увага до деталей та продуманий режим не дають старості до вас добратися. Ви як ніхто інший розумієте важливість догляду за собою й не нехтуєте активностями, які триматимуть ваше тіло у тонусі.

Лев

Жінки-Леви вміють старіти красиво, але роблять це непомітно. Ви завжди виглядаєте молодшими завдяки енергії, що б'є через край. Ви інтуїтивно розумієте важливість захисту шкіри, піклуєтеся про волосся та стиль, але найбільше вас омолоджує саме внутрішня впевненість, пряма постава, дзвінкий сміх та харизма.

Телець

Роки вас не старять завдяки вмінню зберігати спокій навіть у складних життєвих обставинах. Ви витрачаєте енергію на вирішення проблем, а не на переживання. Це допомагає не накопичувати гормон стресу, який особливо впливає на молодість. Крім цього, ваша планета-покровителька Венера подарувала вам смак до природної елегантності: прості, якісні речі, м'які лінії, комфортні тканини, природні кольори, акуратні зачіски.

Терези

Вашу природну красу та магнетизм підсилює планета-покровителька Венера. Ви вмієте тримати у балансі все та точно знаєте, як берегти емоційний ресурс. Усе це допомагає вам створювати навколо себе атмосферу, у якій навіть час уповільнюється. Саме тому ваше обличчя, тіло та стиль "дорослішають красиво", але не старіють.

Також ділимося іншими цікавими астрологічними прогнозами

Які знаки Зодіаку у віці 40+ знайдуть справжнє кохання у 2026 році.

Хто з жінок 40+ років у 2026 році наважиться на кардинальні зміни у житті.

Для яких знаків Зодіаку у січні 2026 року чорна смуга добігає кінця.

Які знаки Зодіаку здійснять заповітні мрії у 2026 році.

гороскоп жінки Астрологія молодість знаки Зодіаку
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації