Какие женщины по знаку Зодиака никогда не стареют — кто знает секрет молодости

Почему одни женщины в 40 выглядят так, будто остановили время, а молодость других быстро увядает? Большинство скажет, это генетика или образ жизни. И не ошибутся. Однако, астрологи утверждают, влияние на это имеет и знак Зодиака, под которым вы родились. Так, есть четыре представительницы зодиакального круга, которые не стареют, ни душой, ни телом.

Кто эти счастливицы, которым Вселенная открыла секрет вечной молодости, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Collective World.

Четыре знака Зодиака, молодость которых не увядает

Дева

Ваш возраст невозможно угадать, а все потому, что вы знаете, как укротить хаос. Именно ваши опрятность, внимание к деталям и продуманный режим не дают старости до вас добраться. Вы как никто другой понимаете важность ухода за собой и не пренебрегаете активностями, которые будут держать ваше тело в тонусе.

Лев

Женщины-Львы умеют стареть красиво, но делают это незаметно. Вы всегда выглядите моложе благодаря энергии, бьющей через край. Вы интуитивно понимаете важность защиты кожи, заботитесь о волосах и стиле, но больше всего вас омолаживает именно внутренняя уверенность, прямая осанка, звонкий смех и харизма.

Телец

Годы вас не старят благодаря умению сохранять спокойствие даже в сложных жизненных обстоятельствах. Вы тратите энергию на решение проблем, а не на переживания. Это помогает не накапливать гормон стресса, который особенно влияет на молодость. Кроме этого, ваша планета-покровительница Венера подарила вам вкус к естественной элегантности: простые, качественные вещи, мягкие линии, комфортные ткани, естественные цвета, аккуратные прически.

Весы

Вашу природную красоту и магнетизм усиливает планета-покровительница Венера. Вы умеете держать в балансе все и точно знаете, как беречь эмоциональный ресурс. Все это помогает вам создавать вокруг себя атмосферу, в которой даже время замедляется. Именно поэтому ваше лицо, тело и стиль "взрослеют красиво", но не стареют.

