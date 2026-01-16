Новолуние 18 января 2026 — какие знаки Зодиака получат ключи от счастья

Гороскоп для шести знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Первое новолуние 2026 года состоится в знаке Козерога. Астрологи утверждают, что это астрологическое событие откроет шести знакам Зодиака мощный энергетический коридор для перемен, решений и новых стартов.

Кому же из представителей зодиакального круга новая Луна 18 января подарит ключи от счастья, Новини.LIVE рассказывает далее в статье.

Чем будет особенным новолуние 18 января 2026 года

Новая Луна в Козероге подтолкнет все знаки Зодиака быть более ответственными и дисциплинированными. Она запускает процессы, которые со временем принесут стабильность, успех и уверенность в завтрашнем дне. Астрологи считают, что особенно благоприятное это время будет для:

построения масштабных планов и проектов;

наведения порядка в делах;

карьерных решений;

планирования бюджета;

серьезных разговоров и договоренностей.

Молодая Луна в небе. Фото: shutterstock.com

Шесть знаков Зодиака, которые почувствуют, что такое настоящее счастье

Козерог

Вы главный герой и счастливчик этого новолуния. Астрологи отмечают, что именно сейчас закладывается фундамент, который будет определять весь ваш 2026 год. Вам выпадет шанс поставить точку в сомнениях, а также взять на себя роль лидера. Ближайшие дни планируйте, решайте, действуйте, и уже совсем скоро вы почувствуете, что этот день стал началом вашего успеха и стабильности на весь год.

Телец

Новолуние принесет ощущение внутренней стабильности и спокойствия, которых вам давно не хватало. Удача проявится в финансовых вопросах, работе или учебе. Это благоприятный момент, чтобы строить планы на будущее и ставить цели перед собой. Вы можете внезапно увидеть четкий путь там, где раньше царила неопределенность.

Рак

Для вас этот период станет поворотным в сфере отношений. Новая Луна поможет прояснить чувства, укрепить отношения или отпустить то, что давно потеряло смысл. Возможны судьбоносные знакомства или важные решения относительно будущего вместе.

Дева

Вселенная дарит вам вдохновение, легкость и веру в собственные таланты. Новолуние 18 января активирует сферу творчества, радости и самореализации. Это отличное время, чтобы начать новый проект, вернуться к любимому делу или позволить себе больше удовольствия от жизни.

Овен

Для вас это новолуние станет карьерным стартом. Могут появиться новые возможности, предложения или идеи, которые выведут вас на другой уровень. Астрологи советуют не бояться ответственности и проявлять инициативу.

Весы

Новолуние в Козероге поможет вам навести порядок как в доме, так и в мыслях и внутреннем мире. Это идеальный момент для семейных решений, переездов, изменений в жилищных условиях или глубоких разговоров с близкими. Вы почувствуете, что почва под ногами становится крепче.

