Главная Праздники Опасная пятница, 13 февраля — каким знакам Зодиака остерегаться

Опасная пятница, 13 февраля — каким знакам Зодиака остерегаться

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 22:43
Каким знакам Зодиака следует быть осторожными в пятницу, 13 февраля 2026 — гороскоп
Гороскоп для трех знаков Зодиака.

Астрологи предупреждают: для трех знаков Зодиака пятница, 13 февраля, действительно будет непростой. Виной станет нестабильная космическая энергия. События этого дня могут развиваться не по плану: ошибки, конфликты, финансовые потери и эмоциональные срывы. Но проблем можно избежать, если быть бдительными.

Новини.LIVE рассказывает, для каких же знаков Зодиака пятница, 13 февраля, станет настоящим испытанием.

Рак

В этот день вы будете слишком чувствительными к словам. Даже мелкие замечания могут ранить ваше сердце. Это может стать причиной ссор. Особенно опасными будут разговоры о деньгах, долгах и семейных вопросах. Также есть риск, что кто-то попытается манипулировать вами или вызвать чувство вины. Держите эмоции под контролем и не поддавайтесь на провокации.

Весы

Пятница, 13-е, может принести неприятные ситуации, связанные с деньгами или работой. Возможны ошибки в документах, сомнительные покупки или неудачные решения. Кто-то может не сказать всей правды или намеренно переложить ответственность на вас. Не исключены задержки зарплаты, недоразумения с руководством или клиентами. Не подписывайте важных бумаг в спешке, не берите кредиты, не делайте крупных трат.

Козерог

Вам этот день может принести серьезное истощение. Вы можете взять на себя слишком много обязанностей, пытаясь все контролировать. Из-за усталости вы рискуете допустить серьезную ошибку. Также пятница, 13 февраля, может принести неожиданные трудности на работе. Планы могут сорваться, дедлайны измениться, а ответственность — возрасти. Не перегружайте себя и делайте перерывы.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
