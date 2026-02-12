Яким знакам Зодіаку слід бути обережними у п'ятницю, 13 лютого 2026 — гороскоп

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Астрологи попереджають: для трьох знаків Зодіаку п'ятниця, 13 лютого, дійсно буде непростою. Виною стане нестабільна космічна енергія. Події цього дня можуть розвиватися не за планом: помилки, конфлікти, фінансові втрати та емоційні зриви. Але проблем можна уникнути, якщо бути пильними.

Новини.LIVE розповідає, для яких же знаків Зодіаку п'ятниця, 13 лютого, стане справжнім випробуванням.

Реклама

Читайте також:

Рак

У цей день ви будете надто чутливими до слів. Навіть дрібні зауваження можуть ранити ваше серце. Це може стати причиною сварок. Особливо небезпечними будуть розмови про гроші, борги та сімейні питання. Також є ризик, що хтось спробує маніпулювати вами або викликати почуття провини. Тримайте емоції під контролем та не піддавайтесь на провокації.

Терези

П'ятниця, 13-те, може принести неприємні ситуації, пов'язані із грошима або роботою. Можливі помилки в документах, сумнівні покупки або невдалі рішення. Хтось може не сказати всієї правди або навмисно перекласти відповідальність на вас. Не виключені затримки зарплати, непорозуміння з керівництвом чи клієнтами. Не підписуйте важливих паперів поспіхом, не беріть кредити, не робіть великих витрат.

Козеріг

Вам цей день може принести серйозне виснаження. Ви можете взяти на себе надто багато обов'язків, намагаючись усе контролювати. Через втому ви ризикуєте допустити серйозну помилку. Також п'ятниця, 13 лютого, може принести несподівані труднощі на роботі.Плани можуть зірватися, дедлайни змінитися, а відповідальність — зрости. Не перевантажуйте себе та робіть перерви.

Також ділимося іншими цікавими прогнозами астрологів

Які знаки Зодіаку проведуть незабутній День закоханих.

Кому зі знаків Зодіаку не пощастить у коханні 14 лютого.

Яким знакам Зодіаку сонячне затемнення 17 лютого подарує велику силу та впевненість.

Кому чекати на особливий сюрприз від Всесвіту у сонячне затемнення.

Хто здійснить заповітні мрії у молодик 17 лютого.