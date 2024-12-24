Красивые щедривки на украинском языке на Старый Новый год 2025 — песни 13 января

Самые лучшие щедривки на украинском языке — что спеть 13 января
В канун Старого Нового года люди в Украине по традиции щедруют, ходя по домам и желая хозяевам счастья и достатка. Мы рассказываем, какие щедривки можно спеть детям и взрослым в этот праздник 13 января 2025 года.
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Самые лучшие щедривки для взрослых на украинском языке
Щедрівочка щедрувала,
Під віконце підбігала.
Чи ти, тітко, наварила,
Чи ти, тітко, напекла?
Неси мені до вікна,
І вареник, і пиріг
Неси швидше на поріг!
Як гаряче — давай нам.
Як холодне — нехай вам.
А в нашої неньки
Рученьки біленькі,
Кругом столу ходить,
Варенички робить.
***
Бігла мишка по льоду,
Загубила коляду,
А ти біжи, позбирай —
Буде шишка й коровай!
***
Дай, Боже, вечір добрий!
Дайте пиріг довгий.
А хоч коротенький,
Так мачку повненький,
Без ручок, без ніжок,
Щоб не побіг у сніжок!
Та не ламайте,
Та по цілому давайте.
Самые лучшие щедривки для детей на украинском языке
Щедра, щедра, щедрівочка,
Бігла в вечір до місточка.
А з місточка та й до хати,
В щедрий вечір щедрувати!
Щедро, щедро щедрували,
Щедру радість дарувала!
Щедро щедрого врожаю!
Запашного короваю!
Добра в скрині повні клунки,
Купу грошей на рахунки!
Щоб в чарі у вас шкварчать,
Срібло-злото дзеленчало!
Щедро щастя повні вінця!
Щедрувальникам гостинці!
***
Добрий вечір вашій хаті!
Ми прийшли пощедрувати!
Щастя зичимо родині,
Миру неньці Україні,
Всім достатку і везіння
У сім’ї порозуміння!
***
Щедрий вечір, щедрівочка,
Залітає ластівочка,
Ластівочка залітає,
Господаря розбуджає:
— Вставай, вставай, господарю,
Подивися до товару.
На оборі дві корови,
Вони мають по бичкові,
Тії бички не хороші,
Вони варті чотири гроші.
Тії гроші не полова,
А Марійка чорноброва.
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