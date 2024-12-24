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Самые лучшие щедривки на украинском языке — что спеть 13 января

24 декабря 2024 07:40
Светлана Конюшенко - Редактор
Красивые щедривки на украинском языке на Старый Новый год 2025 — песни 13 января
Украинцы, которые поют щедривки. Фото: Pinterest
Светлана Конюшенко - Редактор

В канун Старого Нового года люди в Украине по традиции щедруют, ходя по домам и желая хозяевам счастья и достатка. Мы рассказываем, какие щедривки можно спеть детям и взрослым в этот праздник 13 января 2025 года.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала. 

Чи ти, тітко, наварила,

Чи ти, тітко, напекла?

Неси мені до вікна,

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

Як гаряче — давай нам.

Як холодне — нехай вам.

А в нашої неньки

Рученьки біленькі,

Кругом столу ходить,

Варенички робить.

***

Бігла мишка по льоду,

Загубила коляду,

А ти біжи, позбирай —

Буде шишка й коровай!

***

Дай, Боже, вечір добрий!

Дайте пиріг довгий.

А хоч коротенький,

Так мачку повненький,

Без ручок, без ніжок,

Щоб не побіг у сніжок!

Та не ламайте,

Та по цілому давайте.

Самые лучшие щедривки для детей на украинском языке

Щедра, щедра, щедрівочка,

Бігла в вечір до місточка.

А з місточка та й до хати,

В щедрий вечір щедрувати!

Щедро, щедро щедрували,

Щедру радість дарувала!

Щедро щедрого врожаю!

Запашного короваю!

Добра в скрині повні клунки,

Купу грошей на рахунки!

Щоб в чарі у вас шкварчать,

Срібло-злото дзеленчало!

Щедро щастя повні вінця!

Щедрувальникам гостинці!

***

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім’ї порозуміння!

***

Щедрий вечір, щедрівочка,

Залітає ластівочка,

Ластівочка залітає,

Господаря розбуджає:

— Вставай, вставай, господарю,

Подивися до товару.

На оборі дві корови,

Вони мають по бичкові,

Тії бички не хороші,

Вони варті чотири гроші.

Тії гроші не полова,

А Марійка чорноброва.

Напомним, мы писали о том, что верующие в Украине будут отмечать в январе 2025 по новому церковному календарю.

Ранее мы рассказывали, какие праздники будут отмечать люди в Украине в январе 2025 года.

Также мы сообщали, какие колядки можно выполнить на Рождество 2025 года.

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