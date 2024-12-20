Рождество Христово 2025 — сильные молитвы, которые обязательно нужно прочесть

Женщина, которая молится в церкви. Фото: Freepik

С недавних пор Рождество Христово отмечается 25 декабря, причем, 24 декабря украинцы будут праздновать Сочельник. Мы рассказываем, какие молитвы в обязательном порядке необходимо прочесть в эти дни, чтобы защитить себя и своих родных, улучшить здоровье и финансовое состояние.

Новини.LIVE делится этими молитвами.

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Молитвы, которые нужно прочесть на Рождество Христово 25 декабря

Молитва на Сочельник 24 декабря

Всемогущий Боже, Отче наш небесный, благодарим Тебя за неописуемый дар благодати, который Ты дал всему человечеству в рождении Младенца-Христа в Вифлееме более 2000 лет назад. Его провозгласил Твой ангел той святой ночи, которую сегодня мы вспоминаем. Пусть непостижимая тайна воплощения Твоего Единородного Сына — Слова, ставшего Телом, — согреет наши сердца и души и наполнит их утешением и горячим желанием, подобно пастухам в поле, спешить к Его вифлеемским яслям и служить Ему.

Помоги нам в правде и духе искреннего раскаяния радоваться в день Рождества нашего Спасителя, чтобы мы в искренней и живой вере могли присоединиться к песне хвалы ангелов, радости пастухов и удивлению мудрецов с Востока.

Пусть в эту святую ночь Христос снова родится в наших душах, чтобы правда, любовь и искупление, которые Он принес нам, отныне и вовеки оставались в нашей жизни и наших сердцах.

Дай, Господи, чтобы мы, подобно Деве Марии, все, что связано с Младенцем Иисусом, хранили это в своих сердцах и размышляли над ним. Теперь, когда Ты сделал нас причастными к славе Твоего Сына здесь, на земле, даруй нам Твоей благодати разделить Его славу на небесах. Ибо Он живет и царствует с Тобой, Отче, и со Святым Духом — ныне и во веки веков. Аминь.

Молитва на защиту

Отче Наш, Царь Небесный, благодарим за великую милость Твою всему человечеству — рождение маленького Иисуса сына Божьего в Вифлееме. Эту новость принес Ангел, как великую радость людям.

Появление на свет Твоего Единородного Сына, много лет, вселяет надежду и веру в наши сердца. Мы идем к Нему так, как когда-то шли пастухи к вифлеемским яслям, поклониться и быть верными Сыну Божьему. В день Рождества Христова, благослови нас прославлять Сына Твоего, как прославляли Ангелы в ночь, когда родился Он.

Пусть сегодня, в каждом сердце, вместе с рождением Христа, родится любовь друг к другу, доброта понимания, умение прощать и верить. Господи, пусть Сын Твой оберегает и защищает нас. Дарует милость свою и благодатью. Укажет каждому путь к правде и вере. Прощает грехи наши и дарует вечную жизнь на небесах святых. Аминь.

Молитва на богатство

Господи Иисусе Христе, Боже наш, который изволил спасения нашего ради на земле во плоти явиться и от Невинной и Пречистой Девы Марии непорочно родиться! Благодарим Тебя, ибо Ты сподобил нас, подвигом поста предочиститься, достигнуть великого праздника Твоего Рождества и в радости духовной с ангелами воспевать Тебя, с пастырями славословить, с волхвами поклоняться. Благодарим Тебя, яко через великое Свое милосердие и безмерную милость к недугам нашим, утешаешь нас ныне не только пищей духовной, но и трапезой праздничной.

Поэтому молим Тебя, простирающего щедрую руку Твою, покрывающего все живое благом Твоим, дающего всем пищу, соответствующую времени и правилам церковным, благослови праздничные харчи, верным людям Твоим приготовленные, да будут они вкушать их с благодарением за здравие, в подкрепление сил телесных, в радость.

Чтобы все мы, всякий достаток имея, будем делать благие дела, и от полноты благодарного сердца славить Тебя, кто кормит и утешает нас, вместе с Безначальным Твоим Отцом и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь.

Общая молитва

Прости нас, Господи, на земле живых, не знающих лет будущих, прости за наше несовершенство! За нашу земную суету, за то, что порой не знаем, что творим. Прости нас всех и помилуй! Пойми и направь на путь истины! Дай нам Веры, Надежды, Любви! Дай нам Света, Добра и Радости! Господи! Как прекрасна жизнь на Земле!

Ты наш Бог и Творец. Ты один имеешь право судить нас за наши деяния. Так направь все силы Свои Небесные против Зла на Земле! А мы, дети Твои, очищаясь душой перед лицом Твоим, будем жить и творить добро на Земле!

Давайте жить в свете и добре, чтобы на нашей цветущей Земле никогда не заканчивалась жизнь! Чтобы было больше счастливых и радостных лиц, а в глазах только слезы радости! Чтобы, продолжая Жизнь, видеть в детях свое продолжение, гордиться своими умными, добрыми и здоровыми детьми, воспитывать в них чувство любви, нежности и благодарности к родным, близким, к своей Земле.

Это и есть смысл жизни — жить для тех, кто любит Тебя, Господи, и творить Добро во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Молитва на здоровье

В руки Твоего превеликого милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и слова мои, советы и мысли мои, дела мои и все тела и души моей движения. Вход и выход мой, веру и жительство мое, течение и конец жизни моей, день и час смерти моей, кончину мою, упокоение души и тела моего.

Ты же, о Премилосердный Боже, всего мира грехами неодолимая Благосте, незлобивая, Боже, меня, более всех людей грешного, прими в руки защиты Твоей и избавь от всякого зла, очисти многочисленные проступки мои, подай исправление злой и окаянной моей жизни и от грядущих грехопадений лютых всегда удержи меня, чтобы ни в чем когда прогневаю Твое человеколюбие, покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых людей.

Врагом видимым и невидимым запрети, управляя меня спасенным путем, доведи до Тебя, пристанища моего и желаний моих края. Даруй мне кончину христианскую, безупречную, мирную, от воздушных духов злобы сохрани, на Страшном Твоем Суде милостивый рабу Твоему будь и присоедини меня благословенным Твоим овцам, и с ними Тебе, Творца моего, славлю во веки. Аминь.

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