Найкращі колядки на Різдво 2025 українською мовою — добірка пісень

Найкращі колядки українською мовою на Різдво 2025 — що співати
На Різдво серед українців прийнято ходити сусідами і колядувати, особливо, це популярно серед дітей. Ми розповідаємо, коли за новим церковним календарем відзначають Різдво, що таке колядки і які пісні можна заспівати українською мовою.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Коли в Україні Різдво 2025 — нова дата
Раніше люди в Україні відзначали Різдво Христове сьомого січня, а з цього року церква змінила дати свят, тому Різдво тепер відзначається 25 грудня. Одна з традицій, без якої важко уявити будь-яке Різдво Христове, — це виконання колядок.
Що таке колядки
Різдвяні колядки — це обрядові пісні, які діти співають дорослим у святе свято. З цими віршами маленькі українці ходять сусідами, бажають господарям здоров’я і отримують від них якісь смаколики або гроші. Ходити сусідами починають у Святвечір, коли на небі з'явилася перша зірка, а продовжують на Різдво.
Колядувати можуть як маленькі діти, так і діти підліткового віку, причому, робити це можна й досі.
Найкрасивіші колядки українською мовою
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п’ятака.
Одчиняйте скриньку
Та давайте сливку,
Одчиняйте сундучок
Та давайте п’ятачок.
***
Добрий вечір тобі, пане господарю!
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
Застеляйте столи та все килимами.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
Та кладіть калачі з ярої пшениці.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
Та прийдуть до тебе
Три празники в гості.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
Ой перший же празник —
Та Різдво Христове.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А другий же празник —
Василя святого.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А третій же празник —
Святе Водохреще.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А що перший празник
Зішле тобі втіху.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А що другий празник
Зішле тобі щастя.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,…
А що третій празник
Зішле всім нам долю.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
***
Коляд, коляд, коляда
У віконце загляда.
У різдвяну світлу нічку
Запали на радість свічку.
Коляду поклич до хати,
Щоб Ісуса привітати.
Люди добрі, колядуйте,
Сина Божого шануйте!
Нагадаємо, ми писали про те, чому люди в Україні щедрують, колядують і засівають.
Раніше ми розповідали про те, що цікавого можна подарувати своїм похресникам на Різдво.
Також ми повідомляли про те, які традиції існують на Різдво і як святкують його сьогодні українці.
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