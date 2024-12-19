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Найкращі колядки українською мовою на Різдво 2025 — що співати

19 грудня 2024 07:59
Світлана Конюшенко - Редактор
Найкращі колядки на Різдво 2025 українською мовою — добірка пісень
Українські діти, які співають колядки на Різдво. Фото: Decorexpro
Світлана Конюшенко - Редактор

На Різдво серед українців прийнято ходити сусідами і колядувати, особливо, це популярно серед дітей. Ми розповідаємо, коли за новим церковним календарем відзначають Різдво, що таке колядки і які пісні можна заспівати українською мовою.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Раніше люди в Україні відзначали Різдво Христове сьомого січня, а з цього року церква змінила дати свят, тому Різдво тепер відзначається 25 грудня. Одна з традицій, без якої важко уявити будь-яке Різдво Христове, — це виконання колядок.

Иисус Христос
Момент народження Ісуса Христа. Фото ілюстративне: Pinterest

Що таке колядки

Різдвяні колядки — це обрядові пісні, які діти співають дорослим у святе свято. З цими віршами маленькі українці ходять сусідами, бажають господарям здоров’я і отримують від них якісь смаколики або гроші. Ходити сусідами починають у Святвечір, коли на небі з'явилася перша зірка, а продовжують на Різдво.

Колядувати можуть як маленькі діти, так і діти підліткового віку, причому, робити це можна й досі.

Колядники
Діти, які співають колядки. Фото ілюстративне: Hochu.ua

Найкрасивіші колядки українською мовою

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок

Та давайте п’ятачок.

***

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Ой перший же празник —

Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А другий же празник —

Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А третій же празник —

Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що перший празник

Зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що другий празник

Зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що третій празник

Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

***

Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

Нагадаємо, ми писали про те, чому люди в Україні щедрують, колядують і засівають.

Раніше ми розповідали про те, що цікавого можна подарувати своїм похресникам на Різдво. 

Також ми повідомляли про те, які традиції існують на Різдво і як святкують його сьогодні українці.

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