Красиві щедрівки українською мовою на Старий Новий рік 2025 — пісні 13 січня

Найкращі щедрівки українською мовою — що заспівати 13 січня
Напередодні Старого Нового року люди в Україні за традицією щедрують, ходячи будинками і бажаючи господарям щастя і достатку. Ми розповідаємо, які щедрівки можна заспівати дітям і дорослим у це свято 13 січня 2025 року.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Найкращі щедрівки для дорослих українською мовою
Щедрівочка щедрувала,
Під віконце підбігала.
Чи ти, тітко, наварила,
Чи ти, тітко, напекла?
Неси мені до вікна,
І вареник, і пиріг
Неси швидше на поріг!
Як гаряче — давай нам.
Як холодне — нехай вам.
А в нашої неньки
Рученьки біленькі,
Кругом столу ходить,
Варенички робить.
***
Бігла мишка по льоду,
Загубила коляду,
А ти біжи, позбирай —
Буде шишка й коровай!
***
Дай, Боже, вечір добрий!
Дайте пиріг довгий.
А хоч коротенький,
Так мачку повненький,
Без ручок, без ніжок,
Щоб не побіг у сніжок!
Та не ламайте,
Та по цілому давайте.
Найкращі щедрівки для дітей українською мовою
Щедра, щедра, щедрівочка,
Бігла в вечір до місточка.
А з місточка та й до хати,
В щедрий вечір щедрувати!
Щедро, щедро щедрували,
Щедру радість дарувала!
Щедро щедрого врожаю!
Запашного короваю!
Добра в скрині повні клунки,
Купу грошей на рахунки!
Щоб в чарі у вас шкварчать,
Срібло-злото дзеленчало!
Щедро щастя повні вінця!
Щедрувальникам гостинці!
***
Добрий вечір вашій хаті!
Ми прийшли пощедрувати!
Щастя зичимо родині,
Миру неньці Україні,
Всім достатку і везіння
У сім’ї порозуміння!
***
Щедрий вечір, щедрівочка,
Залітає ластівочка,
Ластівочка залітає,
Господаря розбуджає:
— Вставай, вставай, господарю,
Подивися до товару.
На оборі дві корови,
Вони мають по бичкові,
Тії бички не хороші,
Вони варті чотири гроші.
Тії гроші не полова,
А Марійка чорноброва.
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