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Найкращі щедрівки українською мовою — що заспівати 13 січня

24 грудня 2024 07:40
Світлана Конюшенко - Редактор
Красиві щедрівки українською мовою на Старий Новий рік 2025 — пісні 13 січня
Українці, які співають щедрівки. Фото: Pinterest
Світлана Конюшенко - Редактор

Напередодні Старого Нового року люди в Україні за традицією щедрують, ходячи будинками і бажаючи господарям щастя і достатку. Ми розповідаємо, які щедрівки можна заспівати дітям і дорослим у це свято 13 січня 2025 року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала. 

Чи ти, тітко, наварила,

Чи ти, тітко, напекла?

Неси мені до вікна,

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

Як гаряче — давай нам.

Як холодне — нехай вам.

А в нашої неньки

Рученьки біленькі,

Кругом столу ходить,

Варенички робить.

***

Бігла мишка по льоду,

Загубила коляду,

А ти біжи, позбирай —

Буде шишка й коровай!

***

Дай, Боже, вечір добрий!

Дайте пиріг довгий.

А хоч коротенький,

Так мачку повненький,

Без ручок, без ніжок,

Щоб не побіг у сніжок!

Та не ламайте,

Та по цілому давайте.

Найкращі щедрівки для дітей українською мовою

Щедра, щедра, щедрівочка,

Бігла в вечір до місточка.

А з місточка та й до хати,

В щедрий вечір щедрувати!

Щедро, щедро щедрували,

Щедру радість дарувала!

Щедро щедрого врожаю!

Запашного короваю!

Добра в скрині повні клунки,

Купу грошей на рахунки!

Щоб в чарі у вас шкварчать,

Срібло-злото дзеленчало!

Щедро щастя повні вінця!

Щедрувальникам гостинці!

***

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім’ї порозуміння!

***

Щедрий вечір, щедрівочка,

Залітає ластівочка,

Ластівочка залітає,

Господаря розбуджає:

— Вставай, вставай, господарю,

Подивися до товару.

На оборі дві корови,

Вони мають по бичкові,

Тії бички не хороші,

Вони варті чотири гроші.

Тії гроші не полова,

А Марійка чорноброва.

Нагадаємо, ми писали про те, що віряни в Україні відзначатимуть в січні 2025 року за новим церковним календарем. 

Раніше ми розповідали про те, які свята відзначатимуть люди в Україні в січні 2025 року.

Також ми повідомляли про те, які колядки можна виконати на Різдво 2025 року.

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