Лунный календарь окрашивания волос на март 2025 — удачные и неудачные дни

Женщина красит волосы в новый цвет. Фото: freepik.com

Начало весны — лучшее время, чтобы изменить образ, добавить в жизнь немного яркости и красок. Если вы давно думали о том, чтобы освежить или изменить цвет волос, пора действовать. Март дарит много благоприятных дней для этого. Астрологи отмечают, что выбор правильной даты для окрашивания может повлиять не только на качество и стойкость цвета, но и на здоровье волос.

Новини.LIVE подготовили точный лунный календарь на март 2025 года, который поможет выбрать благоприятные даты, когда окрашивание пройдет успешно, а волосы останутся мягкими, здоровыми и блестящими.

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Фазы Луны в марте 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 13 марта;

— с 1 по 13 марта; Полнолуние в знаке Девы — 14 марта в 8:54 по Киеву;

— 14 марта в 8:54 по Киеву; Убывающая Луна — с 15 по 28 марта;

— с 15 по 28 марта; Новолуние в знаке Овен — 29 марта в 12:57 по Киеву;

— 29 марта в 12:57 по Киеву; Растущая Луна — с 30 по 31 марта;

— с 30 по 31 марта; Солнечное затмение — 29 марта с 10:50 до 14:43 по киевскому времени;

— 29 марта с 10:50 до 14:43 по киевскому времени; Лунное затмение в знаке Овен — 14 марта в 8:52 по киевскому времени.

Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Когда красить волосы в марте 2025 — самые удачные даты

Лучшие дни для окрашивания в темные тона — 6, 11, 15, 20, 26 марта. В эти дни Луна способствует глубокому проникновению пигмента в структуру волос, обеспечивая насыщенный и долговечный цвет. Волосы будут более блестящими, крепкими и меньше подвергаться повреждениям.

Для ярких оттенков, мелирования и колорирования прекрасно подойдут: 2, 8, 13, 23 марта. Энергия этих дней поможет получить равномерный и стойкий цвет, а оттенки будут более яркими и насыщенными.

Парикмахер красит волосы. Фото: freepik.com

Когда не стоит красить волосы в марте 2025 года

Неудачные дни — 3, 14, 17, 25, 29 марта. В эти даты Луна находится в неблагоприятной фазе, что может сделать цвет тусклым, неравномерным или быстро смывающимся. Также существует риск повышенной ломкости волос и их истощения после процедуры окрашивания.

Уход за волосами по лунному календарю — благоприятные дни для смены прически

В марте также советуем обратить на благоприятные даты для других процедур:

маски и питания: 3, 10, 18, 22 марта. В эти дни волосы максимально впитывают полезные вещества, что способствует их укреплению и увлажнению.

3, 10, 18, 22 марта. В эти дни волосы максимально впитывают полезные вещества, что способствует их укреплению и увлажнению. лечебные процедуры: 4, 12, 19, 27 марта. Это идеальное время для укрепления волос, борьбы с выпадением и ломкостью.

4, 12, 19, 27 марта. Это идеальное время для укрепления волос, борьбы с выпадением и ломкостью. ламинирование и ботокс: 1, 9, 16, 21, 30 марта. В эти даты волосы будут наиболее восприимчивыми к процедурам глубокого восстановления, что сделает их более гладкими и блестящими.

1, 9, 16, 21, 30 марта. В эти даты волосы будут наиболее восприимчивыми к процедурам глубокого восстановления, что сделает их более гладкими и блестящими. биозавивка или химическая завивка: 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 31 марта. Локоны окажутся удивительно послушными и будут прекрасно держать нужную форму.

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