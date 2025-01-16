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Забудьте про мелірування — новий тренд у фарбуванні волосся

16 січня 2025 16:03
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Новий тренд фарбування волосся у 2025 — чи замінить він мелірування
Дівчина фарбує волосся. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Чи можна зробити освітлення волосся швидше, ніж зазвичай, і при цьому отримати ефект природних вигорілих пасм? Так, і відповідь на це — техніка Instant Highlights. Це новий підхід до часткового мелірування, який економить ваш час.

Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Переваги Instant Highlights

Уся процедура триває лише від 45 до 60 хвилин — удвічі менше, ніж класичне фарбування. Така швидкість досягається завдяки використанню праски для волосся.

Майстер бере пасмо, кладе його на фольгу, наносить спеціальний освітлювальний крем і накриває іншим шаром фольги. Потім праска прогріває це пасмо приблизно 30 секунд. Якщо результат недостатній, можна повторити. Завдяки нагріванню до 140°C крем працює швидше, але важливо не перетримати його, аби не пошкодити волосся.

Фарбування волосся може освіжити зовнішній вигляд
Процес фарбування. Фото: Freepik

Чому це варто спробувати

  • Ви отримуєте ефект вигорілих пасм, які чудово обрамлюють обличчя.
  • Можна освітлити кінчики для омбре-ефекту.
  • Техніка підходить навіть для темного волосся, додаючи об’єму і рельєфу. У цьому випадку освітлюють на 3-4 тони, щоб зберегти природність.

Instant Highlights дозволяє освітлити волосся до 6 тонів. Якщо потрібен м'якший ефект, час витримки зменшується. Результат також залежить від вашого природного кольору волосся.

Після освітлення обов’язково відбувається тонування. Воно "запечатує" лусочки волосся, роблячи його гладким і блискучим. Вибір відтінку залишається за вами: попелясті, золотисті чи бежеві — майстер підбере найкращий варіант.

Нова техніка фарбування захоплює модниць
Instant Highlights. Фото з Instagram


Хоча набори для Instant Highlights доступні для самостійного використання, краще довіритися професіоналу. У салоні майстер знає, як працювати з праскою та обрати правильний режим, щоб волосся залишилося здоровим.

Instant Highlights — це не просто тренд, а зручний спосіб освіжити свій стиль, не витрачаючи зайвого часу. Якщо мріяли про легкі переливи кольору або ефект вигорілих пасм, ця техніка створена для вас.

Раніше ми писали про те, яка техніка фарбування волосся завжди в моді.

Також ми повідомляли, яку нову стрижку стилісти зараз радять усім.

мода тренди зачіски волосся стиль

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