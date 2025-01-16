Новий тренд фарбування волосся у 2025 — чи замінить він мелірування

Дівчина фарбує волосся. Фото: Freepik

Чи можна зробити освітлення волосся швидше, ніж зазвичай, і при цьому отримати ефект природних вигорілих пасм? Так, і відповідь на це — техніка Instant Highlights. Це новий підхід до часткового мелірування, який економить ваш час.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Переваги Instant Highlights

Уся процедура триває лише від 45 до 60 хвилин — удвічі менше, ніж класичне фарбування. Така швидкість досягається завдяки використанню праски для волосся.



Майстер бере пасмо, кладе його на фольгу, наносить спеціальний освітлювальний крем і накриває іншим шаром фольги. Потім праска прогріває це пасмо приблизно 30 секунд. Якщо результат недостатній, можна повторити. Завдяки нагріванню до 140°C крем працює швидше, але важливо не перетримати його, аби не пошкодити волосся.

Процес фарбування. Фото: Freepik

Чому це варто спробувати

Ви отримуєте ефект вигорілих пасм, які чудово обрамлюють обличчя.

Можна освітлити кінчики для омбре-ефекту.

Техніка підходить навіть для темного волосся, додаючи об’єму і рельєфу. У цьому випадку освітлюють на 3-4 тони, щоб зберегти природність.

Instant Highlights дозволяє освітлити волосся до 6 тонів. Якщо потрібен м'якший ефект, час витримки зменшується. Результат також залежить від вашого природного кольору волосся.



Після освітлення обов’язково відбувається тонування. Воно "запечатує" лусочки волосся, роблячи його гладким і блискучим. Вибір відтінку залишається за вами: попелясті, золотисті чи бежеві — майстер підбере найкращий варіант.

Instant Highlights. Фото з Instagram



Хоча набори для Instant Highlights доступні для самостійного використання, краще довіритися професіоналу. У салоні майстер знає, як працювати з праскою та обрати правильний режим, щоб волосся залишилося здоровим.

Instant Highlights — це не просто тренд, а зручний спосіб освіжити свій стиль, не витрачаючи зайвого часу. Якщо мріяли про легкі переливи кольору або ефект вигорілих пасм, ця техніка створена для вас.

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