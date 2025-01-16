Новый тренд окрашивания волос в 2025 - заменит ли он мелирование

Девушка красит волосы. Фото: Freepik

Можно ли сделать осветление волос быстрее, чем обычно, и при этом получить эффект естественных выгоревших прядей? Да, и ответ на это — техника Instant Highlights. Это новый подход к частичному мелированию, который экономит ваше время.

Новини.LIVE расскажет об этом детальнее.

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Преимущества Instant Highlights

Вся процедура длится всего от 45 до 60 минут — вдвое меньше, чем классическое окрашивание. Такая скорость достигается благодаря использованию утюжка для волос.



Мастер берет прядь, кладет ее на фольгу, наносит специальный осветляющий крем и накрывает другим слоем фольги. Затем утюжок прогревает эту прядь примерно 30 секунд. Если результат недостаточен, можно повторить. Благодаря нагреву до 140 °C крем работает быстрее, но важно не передержать его, чтобы не повредить волосы.

Процесс окрашивания. Фото: Freepik

Почему это стоит попробовать

Вы получаете эффект выгоревших прядей, которые прекрасно обрамляют лицо.

Можно осветлить кончики для омбре-эффекта.

Техника подходит даже для темных волос, добавляя объема и рельефа. В этом случае осветляют на 3-4 тона, чтобы сохранить естественность.

Instant Highlights позволяет осветлить волосы до 6 тонов. Если нужен более мягкий эффект, время выдержки уменьшается. Результат также зависит от вашего естественного цвета волос.



После осветления обязательно происходит тонирование. Оно "запечатывает" чешуйки волос, делая их гладкими и блестящими. Выбор оттенка остается за вами: пепельные, золотистые или бежевые — мастер подберет наилучший вариант.

Instant Highlights. Фото из Instagram



Хотя наборы для Instant Highlights доступны для самостоятельного использования, лучше довериться профессионалу. В салоне мастер знает, как работать с утюжком и выбрать правильный режим, чтобы волосы остались здоровыми.

Instant Highlights — это не просто тренд, а удобный способ освежить свой стиль, не тратя лишнего времени. Если мечтали о легких переливах цвета или эффекте выгоревших прядей, эта техника создана для вас.

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