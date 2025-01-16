Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Забудьте о мелировании — новый тренд в окрашивании волос arrow

Забудьте о мелировании — новый тренд в окрашивании волос

16 января 2025 16:03
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Новый тренд окрашивания волос в 2025 - заменит ли он мелирование
Девушка красит волосы. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Можно ли сделать осветление волос быстрее, чем обычно, и при этом получить эффект естественных выгоревших прядей? Да, и ответ на это — техника Instant Highlights. Это новый подход к частичному мелированию, который экономит ваше время.

Новини.LIVE расскажет об этом детальнее.

Читайте также:

Преимущества Instant Highlights

Вся процедура длится всего от 45 до 60 минут — вдвое меньше, чем классическое окрашивание. Такая скорость достигается благодаря использованию утюжка для волос.

Мастер берет прядь, кладет ее на фольгу, наносит специальный осветляющий крем и накрывает другим слоем фольги. Затем утюжок прогревает эту прядь примерно 30 секунд. Если результат недостаточен, можно повторить. Благодаря нагреву до 140 °C крем работает быстрее, но важно не передержать его, чтобы не повредить волосы.

Окрашивание волос может освежить внешний вид
Процесс окрашивания. Фото: Freepik

Почему это стоит попробовать

  • Вы получаете эффект выгоревших прядей, которые прекрасно обрамляют лицо.
  • Можно осветлить кончики для омбре-эффекта.
  • Техника подходит даже для темных волос, добавляя объема и рельефа. В этом случае осветляют на 3-4 тона, чтобы сохранить естественность.

Instant Highlights позволяет осветлить волосы до 6 тонов. Если нужен более мягкий эффект, время выдержки уменьшается. Результат также зависит от вашего естественного цвета волос.

После осветления обязательно происходит тонирование. Оно "запечатывает" чешуйки волос, делая их гладкими и блестящими. Выбор оттенка остается за вами: пепельные, золотистые или бежевые — мастер подберет наилучший вариант.

Новая техника окрашивания восхищает модниц
Instant Highlights. Фото из Instagram


Хотя наборы для Instant Highlights доступны для самостоятельного использования, лучше довериться профессионалу. В салоне мастер знает, как работать с утюжком и выбрать правильный режим, чтобы волосы остались здоровыми.

Instant Highlights — это не просто тренд, а удобный способ освежить свой стиль, не тратя лишнего времени. Если мечтали о легких переливах цвета или эффекте выгоревших прядей, эта техника создана для вас.

Ранее мы писали о том, какая техника окрашивания волос всегда в моде.

Также мы сообщали, какую новую стрижку стилисты сейчас советуют всем.

мода тренды прически волосы стиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:13 Партизаны нашли тайную российскую базу в Крыму

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

15:48 Россияне дроном ударили по Харькову — пострадали три человека

15:45 Нападающий Динамо Герреро близок к уходу в другой клуб

15:31 Убил из-за собаки — в Одесской области сын зарезал отца

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:22 ИИ показал, как будет выглядеть украинское оружие в будущем

15:20 Отказ от доллара в пользу евро — что это значит для украинцев

15:15 Продолжение бронирования — юрист назвал главную проблему

15:04 Украина подписала соглашение с Британией о 100-летнем партнерстве

15:01 На Украину надвигается непогода — прогноз от Диденко на завтра

16:13 Партизаны нашли тайную российскую базу в Крыму

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

15:48 Россияне дроном ударили по Харькову — пострадали три человека

15:45 Нападающий Динамо Герреро близок к уходу в другой клуб

15:31 Убил из-за собаки — в Одесской области сын зарезал отца

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:22 ИИ показал, как будет выглядеть украинское оружие в будущем

15:20 Отказ от доллара в пользу евро — что это значит для украинцев

15:15 Продолжение бронирования — юрист назвал главную проблему

15:04 Украина подписала соглашение с Британией о 100-летнем партнерстве

15:01 На Украину надвигается непогода — прогноз от Диденко на завтра

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно