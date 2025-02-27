Місячний календар стрижок на березень 2025 — які дати сприятливі для зміни зачіски

Місячний календар стрижок на березень 2025 — коли дати краси
Березень — час оновлення, пробудження природи та енергії. Саме навесні нам хочеться змін, як у житті, так і у зовнішності. Це ідеальний момент, щоб освіжити стрижку або зробити нову зачіску, оздоровити волосся. Але, щоб отримати найкращий результат, варто орієнтуватися на місячний календар. Вдалий день може сприяти зміцненню волосся, активізувати його ріст і покращити зовнішній вигляд.
Які дати сприятливі для стрижки та зміни зачіски, а які можуть нашкодити вашому волоссю, дізнавайтесь далі.
Фази Місяця у березні 2025 року
- Місяць, що зростає — з 1 по 13 березня;
- Повня у знаку Діви — 14 березня о 8:54 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 15 по 28 березня;
- Молодик у знаку Овен — 29 березня о 12:57 за Києвом;
- Місяць, що зростає — з 30 по 31 березня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Які дні сприятливі для стрижки у березні 2025 року
Вдалий день для стрижки може позитивно вплинути на стан волосся, прискорити його ріст і зробити його більш здоровим. За місячним календарем на березень 2025 року, найсприятливішими датами будуть:
- 5–6 березня (Місяць у Тельці) — ідеальний період для зміцнення волосся. Стрижка зробить його сильнішим, надасть блиску та здорового вигляду. Також це чудовий час для живлення та відновлювальних процедур.
- 10–11 березня (Місяць у Леві) — сприятливий момент для кардинальних змін у зачісці. Волосся стане міцнішим, а нова форма стрижки триматиметься довго, зберігаючи акуратний вигляд.
- 19–20 березня (Місяць у Скорпіоні) — чудовий час для оновлення образу. Волосся стане більш об'ємним, текстурним і привабливим.
- 27–28 березня (Місяць у Водолії) — найкращі дні для креативних експериментів. Якщо хочеться яскравих фарбувань або сміливих стрижок, це саме той час!
Які дати несприятливі для стрижки у березні 2025 року
Деякі місячні дні можуть принести шкоду вашому волоссю. У березні цілих шість небезпечних дат, які можуть позбавити ваше волосся здоров'я та зіпсувати зачіску:
- 2–3 березня (Місяць в Овні) — волосся може ослабнути, стати ламким. Не рекомендуються агресивні процедури.
- 14 березня (повний Місяць у Діві) — енергетично нестабільний день. Стрижка може негативно позначитися на стані волосся.
- 22–23 березня (Місяць у Стрільці) — зачіска може швидко втратити форму, а волосся стане неслухняним.
- 29 березня (молодик у Рибах) — не рекомендується жодне втручання у волосся. Це день для відпочинку та відновлення.
Раніше ми ділилися місячним календарем справ на березень 2025 року, який допоможе обрати найвдаліші дні першого місяця весни.
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