Місячний календар стрижок на березень 2025 — які дати сприятливі для зміни зачіски

Дівчина робить зачіску у перукаря. Фото: freepik.com

Березень — час оновлення, пробудження природи та енергії. Саме навесні нам хочеться змін, як у житті, так і у зовнішності. Це ідеальний момент, щоб освіжити стрижку або зробити нову зачіску, оздоровити волосся. Але, щоб отримати найкращий результат, варто орієнтуватися на місячний календар. Вдалий день може сприяти зміцненню волосся, активізувати його ріст і покращити зовнішній вигляд.

Які дати сприятливі для стрижки та зміни зачіски, а які можуть нашкодити вашому волоссю, дізнавайтесь далі.

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Фази Місяця у березні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 13 березня;

— з 1 по 13 березня; Повня у знаку Діви — 14 березня о 8:54 за Києвом;

— 14 березня о 8:54 за Києвом; Місяць, що спадає — з 15 по 28 березня;

— з 15 по 28 березня; Молодик у знаку Овен — 29 березня о 12:57 за Києвом;

— 29 березня о 12:57 за Києвом; Місяць, що зростає — з 30 по 31 березня;

— з 30 по 31 березня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Які дні сприятливі для стрижки у березні 2025 року

Вдалий день для стрижки може позитивно вплинути на стан волосся, прискорити його ріст і зробити його більш здоровим. За місячним календарем на березень 2025 року, найсприятливішими датами будуть:

5–6 березня (Місяць у Тельці) — ідеальний період для зміцнення волосся. Стрижка зробить його сильнішим, надасть блиску та здорового вигляду. Також це чудовий час для живлення та відновлювальних процедур.

— ідеальний період для зміцнення волосся. Стрижка зробить його сильнішим, надасть блиску та здорового вигляду. Також це чудовий час для живлення та відновлювальних процедур. 10–11 березня (Місяць у Леві) — сприятливий момент для кардинальних змін у зачісці. Волосся стане міцнішим, а нова форма стрижки триматиметься довго, зберігаючи акуратний вигляд.

— сприятливий момент для кардинальних змін у зачісці. Волосся стане міцнішим, а нова форма стрижки триматиметься довго, зберігаючи акуратний вигляд. 19–20 березня (Місяць у Скорпіоні) — чудовий час для оновлення образу. Волосся стане більш об'ємним, текстурним і привабливим.

— чудовий час для оновлення образу. Волосся стане більш об'ємним, текстурним і привабливим. 27–28 березня (Місяць у Водолії) — найкращі дні для креативних експериментів. Якщо хочеться яскравих фарбувань або сміливих стрижок, це саме той час!

Перукарка робить стрижку дівчині. Фото: freepik.com

Які дати несприятливі для стрижки у березні 2025 року

Деякі місячні дні можуть принести шкоду вашому волоссю. У березні цілих шість небезпечних дат, які можуть позбавити ваше волосся здоров'я та зіпсувати зачіску:

2–3 березня (Місяць в Овні) — волосся може ослабнути, стати ламким. Не рекомендуються агресивні процедури.

— волосся може ослабнути, стати ламким. Не рекомендуються агресивні процедури. 14 березня (повний Місяць у Діві) — енергетично нестабільний день. Стрижка може негативно позначитися на стані волосся.

— енергетично нестабільний день. Стрижка може негативно позначитися на стані волосся. 22–23 березня (Місяць у Стрільці) — зачіска може швидко втратити форму, а волосся стане неслухняним.

— зачіска може швидко втратити форму, а волосся стане неслухняним. 29 березня (молодик у Рибах) — не рекомендується жодне втручання у волосся. Це день для відпочинку та відновлення.

Раніше ми ділилися місячним календарем справ на березень 2025 року, який допоможе обрати найвдаліші дні першого місяця весни.

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