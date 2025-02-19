Стрижки, що будуть у тренді цієї весни — не пропустіть

Модні стрижки весни-2025 — зачаруєте усіх навколо
Весна — це той самий період, коли хочеться легкості, свіжості та нових експериментів. А що може краще освіжити образ, ніж нова зачіска? Цей сезон пропонує безліч варіантів — від природних хвиль до ультрагладких укладок.
Новини.LIVE розповість про найгарячіші тренди цього року, які допоможуть зробити образ по-справжньому стильним та сучасним.
Які постригтись у 2025 році
Гранж-шари
Забудьте про ідеальну гладкість! Ця стрижка — про легкість, динамічність і ефектний безлад. Вона нагадує популярну "шеггі", але з ще більш вираженою багатошаровістю та округлою формою. Волосся має бути живим, об'ємним, ніби у вас завжди є природна укладка. Ідеально для тих, хто хоче додати образу бунтарської нотки без зайвих зусиль.
Італійський боб
Якщо хочеться жіночності та елегантності без зайвого клопоту — це ідеальний вибір. Його особливість — м’які хвилі, що надають волоссю об’єм і текстуру. Завдяки легким завиткам, стрижка має бездоганний вигляд як з природною укладкою, так і після мінімального стайлінгу. Додає романтики та підходить абсолютно всім.
Чубчик-бахрома
Класичний чубчик із легким ретро-відтінком повертається! Він закінчується прямо на рівні брів або трохи нижче, додаючи погляду загадковості та акцентуючи увагу на очах. Такий варіант підходить для довгого волосся, додаючи йому особливої чарівності, а також чудово доповнює короткі стрижки, створюючи стильний, модний акцент.
Джусі-кудрі
Це не просто кучері, це ціла філософія! Головне правило — максимум об’єму та пружності. Підходить для тих, хто обожнює природну текстуру та хоче підкреслити красу локонів. Жодного випрямлення — лише догляд, правильний стайлінг і ефект "wow" кожного дня.
Банти в стилі old money
Стиль, натхненний епохою витонченості та елегантності, повертається у вигляді розкішних аксесуарів. Великі оксамитові, шовкові або органзові банти додають образу ніжності та дорогого вигляду. Їх можна поєднувати не тільки з хвостиками, а й із низькими пучками чи навіть розпущеним волоссям.
Стрижка лисички
Максимум глянцю, гладкості та елегантності! Ця стрижка вирізняється тонкими, довгими шарами, які формують витончені кути в передній частині. Вони підкреслюють вилиці, роблять шию візуально довшою та створюють ефект доглянутого, розкішного волосся. Ідеальний варіант для тих, хто хоче підкреслити риси обличчя без зайвого об’єму.
Гладка укладка
Лаконічність, стиль і витонченість — все це про трендову гладку укладку. Пучки, низькі хвости, ідеально пригладжені коси та багато гелю — ось головні елементи цього стилю.
Елегантні шпильки, невидимки чи ефект "мокрого волосся" додають образу завершеності та роблять його надзвичайно актуальним.
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