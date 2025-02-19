Стрижки, що будуть у тренді цієї весни — не пропустіть

Перукар. Фото: Freepik

Весна — це той самий період, коли хочеться легкості, свіжості та нових експериментів. А що може краще освіжити образ, ніж нова зачіска? Цей сезон пропонує безліч варіантів — від природних хвиль до ультрагладких укладок.

Новини.LIVE розповість про найгарячіші тренди цього року, які допоможуть зробити образ по-справжньому стильним та сучасним.

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Гранж-шари

Забудьте про ідеальну гладкість! Ця стрижка — про легкість, динамічність і ефектний безлад. Вона нагадує популярну "шеггі", але з ще більш вираженою багатошаровістю та округлою формою. Волосся має бути живим, об'ємним, ніби у вас завжди є природна укладка. Ідеально для тих, хто хоче додати образу бунтарської нотки без зайвих зусиль.

Стрижка гранж. Фото з Instagram

Італійський боб

Якщо хочеться жіночності та елегантності без зайвого клопоту — це ідеальний вибір. Його особливість — м’які хвилі, що надають волоссю об’єм і текстуру. Завдяки легким завиткам, стрижка має бездоганний вигляд як з природною укладкою, так і після мінімального стайлінгу. Додає романтики та підходить абсолютно всім.

Італійський боб. Фото з Instagram

Чубчик-бахрома

Класичний чубчик із легким ретро-відтінком повертається! Він закінчується прямо на рівні брів або трохи нижче, додаючи погляду загадковості та акцентуючи увагу на очах. Такий варіант підходить для довгого волосся, додаючи йому особливої чарівності, а також чудово доповнює короткі стрижки, створюючи стильний, модний акцент.

Чубчик-бахрома. Фото з Instagram

Джусі-кудрі

Це не просто кучері, це ціла філософія! Головне правило — максимум об’єму та пружності. Підходить для тих, хто обожнює природну текстуру та хоче підкреслити красу локонів. Жодного випрямлення — лише догляд, правильний стайлінг і ефект "wow" кожного дня.

Джусі-кудрі. Фото з Instagram

Банти в стилі old money

Стиль, натхненний епохою витонченості та елегантності, повертається у вигляді розкішних аксесуарів. Великі оксамитові, шовкові або органзові банти додають образу ніжності та дорогого вигляду. Їх можна поєднувати не тільки з хвостиками, а й із низькими пучками чи навіть розпущеним волоссям.

Бант у волоссі. Фото з Instagram

Стрижка лисички

Максимум глянцю, гладкості та елегантності! Ця стрижка вирізняється тонкими, довгими шарами, які формують витончені кути в передній частині. Вони підкреслюють вилиці, роблять шию візуально довшою та створюють ефект доглянутого, розкішного волосся. Ідеальний варіант для тих, хто хоче підкреслити риси обличчя без зайвого об’єму.

Стрижка лисички. Фото з Instagram

Гладка укладка

Лаконічність, стиль і витонченість — все це про трендову гладку укладку. Пучки, низькі хвости, ідеально пригладжені коси та багато гелю — ось головні елементи цього стилю.

Гладка укладка. Фото з Instagram

Елегантні шпильки, невидимки чи ефект "мокрого волосся" додають образу завершеності та роблять його надзвичайно актуальним.

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