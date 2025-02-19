Стрижки, которые будут в тренде этой весной — не пропустите

Парикмахер. Фото: Freepik

Весна — это тот самый период, когда хочется легкости, свежести и новых экспериментов. А что может лучше освежить образ, чем новая прическа? Этот сезон предлагает множество вариантов — от естественных волн до ультрагладких укладок.

Новини.LIVE расскажет о самых горячих трендах этого года, которые помогут сделать образ по-настоящему стильным и современным.

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Гранж-слои

Забудьте об идеальной гладкости, эта стрижка — о легкости, динамичности и эффектном беспорядке. Она напоминает популярную "шегги", но с еще более выраженной многослойностью и округлой формой. Волосы должны быть живыми, объемными, как будто у вас всегда есть естественная укладка. Идеально для тех, кто хочет добавить образу бунтарской нотки без лишних усилий.

Стрижка гранж. Фото из Instagram

Итальянский боб

Если хочется женственности и элегантности без лишних хлопот — это идеальный выбор. Его особенность — мягкие волны, придающие волосам объем и текстуру. Благодаря легким завиткам, стрижка выглядит безупречно как с естественной укладкой, так и после минимального стайлинга. Добавляет романтики и подходит абсолютно всем.

Итальянский боб. Фото из Instagram

Челка-бахрома

Классическая челка с легким ретро-оттенком возвращается! Она заканчивается прямо на уровне бровей или чуть ниже, добавляя взгляду загадочности и акцентируя внимание на глазах. Такой вариант подходит для длинных волос, добавляя им особого очарования, а также отлично дополняет короткие стрижки, создавая стильный, модный акцент.

Челка-бахрома. Фото из Instagram

Джуси-кудри

Это не просто кудри, это целая философия! Главное правило — максимум объема и упругости. Подходит для тех, кто обожает естественную текстуру и хочет подчеркнуть красоту локонов. Никакого выпрямления — только уход, правильный стайлинг и эффект "wow" каждый день.

Джуси-кудри. Фото из Instagram

Банты в стиле old money

Стиль, вдохновленный эпохой утонченности и элегантности, возвращается в виде роскошных аксессуаров. Крупные бархатные, шелковые или органзовые банты добавляют образу нежности и дорогого вида. Их можно сочетать не только с хвостиками, но и с низкими пучками или даже распущенными волосами.

Бант в волосах. Фото из Instagram

Стрижка лисички

Максимум глянца, гладкости и элегантности! Эта стрижка отличается тонкими, длинными слоями, которые формируют изящные углы в передней части. Они подчеркивают скулы, делают шею визуально длиннее и создают эффект ухоженных, роскошных волос. Идеальный вариант для тех, кто хочет подчеркнуть черты лица без лишнего объема.

Стрижка лисички. Фото из Instagram

Гладкая укладка

Лаконичность, стиль и утонченность — все это о трендовой гладкой укладке. Пучки, низкие хвосты, идеально приглаженные косы и много геля — вот главные элементы этого стиля.

Гладкая укладка гладкая укладка. Фото из Instagram

Элегантные заколки, невидимки или эффект "мокрых волос" добавляют образу завершенности и делают его чрезвычайно актуальным.

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