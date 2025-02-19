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Модные стрижки весны-2025 — очаруете всех вокруг

19 февраля 2025 16:01
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Стрижки, которые будут в тренде этой весной — не пропустите
Парикмахер. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Весна — это тот самый период, когда хочется легкости, свежести и новых экспериментов. А что может лучше освежить образ, чем новая прическа? Этот сезон предлагает множество вариантов — от естественных волн до ультрагладких укладок.

Новини.LIVE расскажет о самых горячих трендах этого года, которые помогут сделать образ по-настоящему стильным и современным.

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Гранж-слои

Забудьте об идеальной гладкости, эта стрижка — о легкости, динамичности и эффектном беспорядке. Она напоминает популярную "шегги", но с еще более выраженной многослойностью и округлой формой. Волосы должны быть живыми, объемными, как будто у вас всегда есть естественная укладка. Идеально для тех, кто хочет добавить образу бунтарской нотки без лишних усилий.

Стрижка має ефектний вигляд
Стрижка гранж. Фото из Instagram

Итальянский боб

Если хочется женственности и элегантности без лишних хлопот — это идеальный выбор. Его особенность — мягкие волны, придающие волосам объем и текстуру. Благодаря легким завиткам, стрижка выглядит безупречно как с естественной укладкой, так и после минимального стайлинга. Добавляет романтики и подходит абсолютно всем.

Італійський боб завжди має доречний вигляд
Итальянский боб. Фото из Instagram

Челка-бахрома

Классическая челка с легким ретро-оттенком возвращается! Она заканчивается прямо на уровне бровей или чуть ниже, добавляя взгляду загадочности и акцентируя внимание на глазах. Такой вариант подходит для длинных волос, добавляя им особого очарования, а также отлично дополняет короткие стрижки, создавая стильный, модный акцент.

Чубчик-бахрома ідеально пасує до довгого волосся
Челка-бахрома. Фото из Instagram

Джуси-кудри

Это не просто кудри, это целая философия! Главное правило — максимум объема и упругости. Подходит для тех, кто обожает естественную текстуру и хочет подчеркнуть красоту локонов. Никакого выпрямления — только уход, правильный стайлинг и эффект "wow" каждый день.

Джусі-кудрі допомогає підкреслити красу локонів
Джуси-кудри. Фото из Instagram

Банты в стиле old money

Стиль, вдохновленный эпохой утонченности и элегантности, возвращается в виде роскошных аксессуаров. Крупные бархатные, шелковые или органзовые банты добавляют образу нежности и дорогого вида. Их можно сочетать не только с хвостиками, но и с низкими пучками или даже распущенными волосами.

Банти - чудова прикраса для волосся
Бант в волосах. Фото из Instagram

Стрижка лисички

Максимум глянца, гладкости и элегантности! Эта стрижка отличается тонкими, длинными слоями, которые формируют изящные углы в передней части. Они подчеркивают скулы, делают шею визуально длиннее и создают эффект ухоженных, роскошных волос. Идеальный вариант для тех, кто хочет подчеркнуть черты лица без лишнего объема.

Стрижка лисички має досить звабливий вигляд
Стрижка лисички. Фото из Instagram

Гладкая укладка

Лаконичность, стиль и утонченность — все это о трендовой гладкой укладке. Пучки, низкие хвосты, идеально приглаженные косы и много геля — вот главные элементы этого стиля.

Гладка укладка має витончений вигляд
Гладкая укладка гладкая укладка. Фото из Instagram

Элегантные заколки, невидимки или эффект "мокрых волос" добавляют образу завершенности и делают его чрезвычайно актуальным.

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Также мы сообщали, какую стильную стрижку выбирают звезды в этом сезоне.

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