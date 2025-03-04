Місячний календар фарбування волосся на березень 2025 — вдалі та невдалі дні

Жінка фарбує волосся у новий колір. Фото: freepik.com

Початок весни — найкращий час, щоб змінити образ, додати у життя трохи яскравості та барв. Якщо ви давно думали про те, щоб освіжити або змінити колір волосся, час діяти. Березень дарує багато сприятливих днів для цього. Астрологи наголошують, що вибір правильної дати для фарбування може вплинути не лише на якість та стійкість кольору, а й на здоров'я волосся.

Новини.LIVE підготували точний місячний календар на березень 2025 року, який допоможе обрати найсприятливіші дати, коли фарбування пройде успішно, а волосся залишиться м'яким, здоровим та блискучим.

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Фази Місяця у березні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 13 березня;

— з 1 по 13 березня; Повня у знаку Діви — 14 березня о 8:54 за Києвом;

— 14 березня о 8:54 за Києвом; Місяць, що спадає — з 15 по 28 березня;

— з 15 по 28 березня; Молодик у знаку Овен — 29 березня о 12:57 за Києвом;

— 29 березня о 12:57 за Києвом; Місяць, що зростає — з 30 по 31 березня;

— з 30 по 31 березня; Сонячне затемнення — 29 березня з 10:50 до 14:43 за київським часом;

— 29 березня з 10:50 до 14:43 за київським часом; Місячне затемнення у знаку Овен — 14 березня о 8:52 за київським часом.

Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Коли фарбувати волосся в березні 2025 — найвдаліші дати

Найкращі дні для фарбування у темні тони — 6, 11, 15, 20, 26 березня. У ці дні Місяць сприяє глибокому проникненню пігменту у структуру волосся, забезпечуючи насичений та довговічний колір. Волосся буде більш блискучим, міцним і менше піддаватиметься пошкодженню.

Для яскравих відтінків, мелірування та колорування чудово підійдуть: 2, 8, 13, 23 березня. Енергія цих днів допоможе отримати рівномірний та стійкий колір, а відтінки будуть більш яскравими та насиченими.

Перукарка фарбує волосся. Фото: freepik.com

Коли не варто фарбувати волосся у березні 2025 року

Невдалі дні — 3, 14, 17, 25, 29 березня. У ці дати Місяць знаходиться у несприятливій фазі, що може зробити колір тьмяним, нерівномірним або таким, що швидко змиється. Також існує ризик підвищеної ламкості волосся та його виснаження після процедури фарбування.

Догляд за волоссям за місячним календарем — сприятливі дні для зміни зачіски

У березні також радимо звернути на сприятливі дати для інших процедур:

маски та живлення: 3, 10, 18, 22 березня. У ці дні волосся максимально вбирає корисні речовини, що сприяє його зміцненню та зволоженню.

3, 10, 18, 22 березня. У ці дні волосся максимально вбирає корисні речовини, що сприяє його зміцненню та зволоженню. лікувальні процедури: 4, 12, 19, 27 березня. Це ідеальний час для зміцнення волосся, боротьби з випадінням і ламкістю.

4, 12, 19, 27 березня. Це ідеальний час для зміцнення волосся, боротьби з випадінням і ламкістю. ламінування та ботокс: 1, 9, 16, 21, 30 березня. У ці дати волосся буде найбільш сприйнятливим до процедур глибокого відновлення, що зробить його більш гладким та блискучим.

1, 9, 16, 21, 30 березня. У ці дати волосся буде найбільш сприйнятливим до процедур глибокого відновлення, що зробить його більш гладким та блискучим. біозавивка або хімічна завивка: 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 31 березня. Локони виявляться напрочуд слухняними та чудово триматимуть потрібну форму.

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