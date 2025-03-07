Когда кровавая Луна в 2025 году — дата, что нельзя делать в это время

Большая "кровавая Луна" на небе ночью. Фото: Pixabay

Вскоре в небе можно будет наблюдать необычное астрономическое явление — так называемую "кровавую Луну". Мы рассказываем, что это за явление, когда в этом году произойдет это небесное событие и чем категорически не рекомендуется заниматься в этот период.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом событии.

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Что такое "кровавая Луна"

"Кровавая Луна" — это полное затмение, когда Луна на небе становится глубоко красным цветом. Именно в это время Луна будет расположена близко к горизонту. Такое явление можно будет увидеть из любой точки планеты, и даже у украинцев будет такая возможность.

"Кровавая Луна" на ночном небе. Фото: Pinterest

Когда будет "кровавая Луна" в этом году

Полное лунное затмение в этом году произойдет в четверг и пятницу, 13 и 14 марта. Люди в Европе могут насладиться этим явлением лучше всего именно 14 марта, когда Луна медленно будет погружаться в тень нашей планеты более, чем 75 минут.

Однако, само затмение начнется в 08:26 по киевскому времени и продлится всего несколько десятков минут. Поэтому у вас будет совсем немного времени на то, чтобы насладиться этим невероятным явлением.

Что ни в коем случае нельзя делать в "кровавую Луну"

Эксперты не советуют во время "кровавой Луны" начинать новые важные дела, а также подписывать какие-то документы. Кроме того, в этот астрономически важный период категорически нельзя занимать кому-то деньги и самому брать их в долг.

К тому же, не рекомендуется идти на улицу и, тем более, наблюдать за затмением. Также за три часа до "кровавой Луны" не стоит что-то есть.

Эксперты говорят, что в эти дни люди будут нервными и агрессивными, а еще 13 и 14 марта может увеличиться количество аварий на дорогах и ссор в быту.

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