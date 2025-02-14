День ангела Валентина 2025 — как поздравить родных с именинами

Именины Валентина 2025 — искренние поздравления для самых родных
Сегодня свои именины отмечают все Валентины, а это прекрасная возможность поздравить родных с этим замечательным праздником. Мы рассказываем, как можно поздравить мужчин с этим именем с Днем ангела в теплых стихах, искренней прозе и ярких открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить Валентина с именинами в стихах
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо — в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами ангел ваш летить,
Береже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
З іменинами, Валентине!
***
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить й не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує!
***
Твоє ім’я, Валентине, — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
Как можно поздравить с Днем ангела Валентина в прозе
Сегодня, Валентин, я хочу тебя поздравить с твоими именинами! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и защищает тебя от всех невзгод! Желаю тебе светлого и мирного неба, искренней любви, благополучия и крепкого здоровья. С Днем ангела!
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С Днем ангела тебя, Валентин! Желаю тебе мирного неба и семейного благополучия! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом! С именинами тебя!
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Валентин, желаю тебе всегда быть настоящим оптимистом и смотреть на жизнь с хорошей стороны! С Днем ангела тебя!
Поздравления с именинами для Валентина в открытках
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