День ангела Валентина 2025 — как поздравить родных с именинами

Изображение ангела в небесах. Фото иллюстративное: Pinterest

Сегодня свои именины отмечают все Валентины, а это прекрасная возможность поздравить родных с этим замечательным праздником. Мы рассказываем, как можно поздравить мужчин с этим именем с Днем ангела в теплых стихах, искренней прозе и ярких открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо — в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами ангел ваш летить,

Береже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

З іменинами, Валентине!

***

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить й не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує!

***

Твоє ім’я, Валентине, — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

Как можно поздравить с Днем ангела Валентина в прозе

Сегодня, Валентин, я хочу тебя поздравить с твоими именинами! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и защищает тебя от всех невзгод! Желаю тебе светлого и мирного неба, искренней любви, благополучия и крепкого здоровья. С Днем ангела!

***

С Днем ангела тебя, Валентин! Желаю тебе мирного неба и семейного благополучия! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом! С именинами тебя!

***

Валентин, желаю тебе всегда быть настоящим оптимистом и смотреть на жизнь с хорошей стороны! С Днем ангела тебя!

Поздравления с именинами для Валентина в открытках

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем ангела. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя дарить на День святого Валентина.

Ранее мы рассказывали о том, когда в Украине будет Великий пост в 2025 году.

Также мы сообщали о том, какие праздники будут отмечать украинцы в феврале 2025 года.