Дорогі подарунки на 14 лютого – що точно не сподобається вашому партнеру

Подарунок у руках. Фото: Pexels

Неправильно підібраний подарунок до Дня святого Валентина може зіпсувати романтичний настрій. Чимало людей впевнені, що треба робити акцент на вартості, аби річ точно сподобалася отримувачу. Але часто дорогі подарунки не підходять до атмосфери свята, бо не відображають ваші почуття і ставлення до коханої людини.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які презенти за шалені гроші не варто дарувати 14 лютого.

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Невдалі подарунки в День закоханих

Традиційно чоловіки дарують дівчатам квіти і доповнюють привітання чимось романтичним — вечерею в ресторані, прикрасою, парфумами тощо. А хлопці отримують від коханих речі, які відповідають їх захопленням і хобі.

Не завжди буває так, що чим дорожчий подарунок, тим краще. Бо він повинен відображати почуття та увагу до партнера, а не вміст гаманця. Невдалий вибір здатен зіпсувати свято і навіть призвести до розладу в стосунках, тому бажано оминати стороною презенти з цього списку.

Обладнання для спорту і засоби для схуднення

Абонементи у спортзал, дієтичні добавки, спортивне обладнання тощо взагалі не варто дарувати, бо це сприймається як натяк, що пора подбати про зовнішній вигляд. Такими подарунками ви натякнете, що незадоволені партнером. Дарма витратите кошти і залишитися без романтичної атмосфери.

Побутова техніка

Пилосос, кухонне приладдя, кавова машина, мікрохвильова піч — це табу в День святого Валентина. Навіть якщо ви живете разом, не потрібно натякати дівчині, що вона мало дбає про побут. Техніку для дому можна придбати в будь-який інший день, не приурочений до свята, і тільки після розмови з партнером. Романтичний настрій одразу зникне, якщо замість квітів кохана отримає річ для побуту.

Річні абонементи

З одного боку, це може стати чудовим презентом. Але існує великий ризик, що людина не захоче займатися чимось безперервно протягом року. Хобі легко перетвориться в обтяжливий обов’язок, бо доведеться "відпрацьовувати" абонемент, поки не закінчився термін дії. А ще можна не вгадати з захопленням, тоді подарунок стане безглуздим.

Брендовий одяг і взуття

Далеко не завжди вдається купити речі для гардеробу "на око", особливо обираючи одяг не для себе. Існує ризик не вгадати з розміром, стилем і вподобаннями. Брендові вироби коштують дорого, а повернення чи обмін — зайва морока, яка не обов’язково призведе до позитивного результату.

Нагадаємо, до 14 лютого різко дорожчають квіти. Ми перевірили вартість букетів у різних торгових точках Києва — двох магазинах, кіоску, на ринку, в підземному переходу та навіть супермаркеті. Ціни дійсно вражають, навіть за невеликі букетики.

Також ми писали, як прикрасити свою оселю до Дня святого Валентина, аби створити романтичну атмосферу. Не потрібно витрачати багато грошей, достатньо знайти гарячий клей, купити в магазині підходящі декоративні елементи і запастися акриловими фарбами.