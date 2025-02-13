Дорогие подарки на 14 февраля – что точно не понравится вашему партнеру

Подарок в руках. Фото: Pexels

Неправильно подобранный подарок ко Дню святого Валентина может испортить романтическое настроение. Многие уверены, что надо делать акцент на стоимости, дабы вещь точно понравилась получателю. Но часто дорогие подарки не подходят к атмосфере праздника, ведь не отражают ваши чувства и отношение к любимому человеку.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие презенты за бешеные деньги не стоит дарить 14 февраля.

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Неудачные подарки в День влюбленных

Традиционно мужчины дарят девушкам цветы и дополняют поздравление чем-то романтичным — ужином в ресторане, украшением, духами и тому подобное. А парни получают от любимых вещи, которые соответствуют их увлечениям и хобби.

Не всегда бывает так, что чем дороже подарок, тем лучше. Ведь он должен отражать чувства и внимание к партнеру, а не содержимое кошелька. Неудачный выбор способен испортить праздник и даже привести к разладу в отношениях, поэтому желательно обходить стороной презенты из этого списка.

Оборудование для спорта и средства для похудения

Абонементы в спортзал, диетические добавки, спортивное оборудование и т.д. вообще не стоит дарить, поскольку это воспринимается как намек, что пора позаботиться о внешнем виде. Такими подарками вы намекнете, что недовольны партнером. Зря потратите деньги и останетесь без романтической атмосферы.

Бытовая техника

Пылесос, кухонные принадлежности, кофемашина, микроволновая печь — это табу в День святого Валентина. Даже если вы живете вместе, не нужно намекать девушке, что она мало заботится о быте. Технику для дома можно приобрести в любой другой день, не приуроченный к празднику, и только после разговора с партнером. Романтическое настроение сразу исчезнет, если вместо цветов любимая получит вещь для быта.

Годовые абонементы

С одной стороны, это может стать отличным презентом. Но существует большой риск, что человек не захочет заниматься чем-то непрерывно в течение года. Хобби легко превратится в обременительную обязанность, так как придется "отрабатывать" абонемент, пока не закончился срок действия. А еще можно не угадать с увлечением, тогда подарок станет бесполезным.

Брендовая одежда и обувь

Далеко не всегда удается купить вещи для гардероба "на глаз", особенно выбирая одежду не для себя. Существует риск не угадать с размером, стилем и предпочтениями. Брендовые изделия стоят дорого, а возврат или обмен — лишняя морока, которая не обязательно приведет к положительному результату.

Напомним, до 14 февраля резко дорожают цветы. Мы проверили стоимость букетов в разных торговых точках Киева — двух магазинах, киоске, на рынке, в подземном переходе и даже супермаркете. Цены действительно впечатляют, даже за небольшие букетики.

Также мы писали, как украсить свой дом ко Дню святого Валентина, чтобы создать романтическую атмосферу. Не нужно тратить много денег, достаточно найти горячий клей, купить в магазине подходящие декоративные элементы и запастись акриловыми красками.