Квіти до Дня святого Валентина – які ціни на букети в кіоску, магазині, ринку та супермаркеті (фото)

Букети квітів у магазині Києва. Фото: Новини.LIVE

З наближенням Дня святого Валентина квіти різко дорожчають. Оскільки попит на красиві букети максимізується напередодні 14 лютого, продавці підвищують вартість товару. Плюс на ціну впливає інфляція та висока собівартість вирощування. Як результат — українцям доводиться витрачати тисячі гривень, аби порадувати кохану гарними квітами.

Сайт Новини.LIVE дізнався, за скільки продають троянди, тюльпани, півонії тощо в Києві перед Днем святого Валентина.

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Ціни на квіти в кіоску

Ми зайшли в різні магазини, а також відвідали звичайний кіоск на зупинці, щоб продемонструвати різницю в цінах і букетах. Вибір досить солідний, найбільше в асортименті — троянд. Вартість варіюється залежно від сорту, довжини стебла та навіть кольору. Найдешевше коштують рожеві та білі троянди з невеликими бутонами — 80 грн.

Ціни на троянди в кіоску Києва. Фото: Новини.LIVE

Вартість троянд у кіоску Києва. Фото: Новини.LIVE

За 120 грн продають рожеві троянди різних відтінків середнього розміру. Найдорожча ціна — за білі та червоні квіти з довгими стеблами — 180 грн. Також в асортименті присутні рослини за 100 і 150 грн на вибір.

Рожеві троянди за 120 грн в кіоску Києва. Фото: Новини.LIVE

Сині троянди за 150 грн в кіоску Києва. Фото: Новини.LIVE

Рожеві троянди за 150 грн в кіоску Києва. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Нерозкриті тюльпани різних кольорів — білі, жовті, червоні, рожеві, фіолетові — обійдуться покупцям у 60 грн. А красиві темно-бордові хризантеми — у 100 грн за квітку.

Тюльпани в кіоску Києва. Фото: Новини.LIVE

Окремо продають сформовані букети, але вартість трохи "кусається". Можна придбати квіти за 1 300 грн, 1 500 грн і 1 800 грн, варто лише визначитися з кольоровою гамою і вмістом букета.

Букет квітів за 1 800 грн у кіоску Києва. Фото: Новини.LIVE

Букет квітів за 1 800 грн у кіоску Києва. Фото: Новини.LIVE

Букет квітів за 1 300 грн у кіоску Києва. Фото: Новини.LIVE

Букет квітів за 1 300 грн у кіоску Києва. Фото: Новини.LIVE

Букет квітів за 1 500 грн у кіоску Києва. Фото: Новини.LIVE 1 / 5

Ціни на квіти в магазинах

Ми також відвідали два магазини в середній та високій цінових категоріях. Заклади розташовані в різних житлових комплексах Києва. За словами продавців, ціни на букети піднялися напередодні свят, зокрема Дня святого Валентина і 8 березня. Після Міжнародного жіночого дня вартість квітів традиційно впаде, оскільки попит зменшиться.

В першому магазині великий вибір букетів на різний гаманець. Ціни коливаються від 800 грн до майже 2 500 грн. Корзинки обійдуться у 670-1 300 грн.

Ціни на букети в магазині Києва. Фото: Новини.LIVE

Вартість квітів у магазині Києва. Фото: Новини.LIVE

Тюльпани коштують 70 грн, гіацинти — 80 грн, півонії — 340 грн, троянди — від 75 до 95 грн залежно від висоти стебла. Магазинам доводиться активно працювати в очікуванні 14 лютого, виводити більше співробітників, бо потрібно встигнути упакувати букети, прийняти нові партії квітів, розставити цінники, декорувати приміщення і багато іншого.

Вартість тюльпанів та гіацинтів у магазині. Фото: Новини.LIVE

Ціни на троянди в магазині Києва. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

У другому магазині букети дорожчі, але ціна виправдана наповненням і красивим зовнішнім виглядом. Є "бюджетні" варіанти за 1 100-1 400 грн (рожеві троянди), є пропозиції в середній категорії за 2 000-3 000 грн (тюльпани і збірні набори), а є великі букети за 4 000-6 600 грн (здебільшого тюльпани).

Букети в магазині Києва. Фото: Новини.LIVE

Букети в магазині Києва. Фото: Новини.LIVE

Букети в магазині Києва. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Ціни в переході та на ринку

Огляд цінових пропозицій у Києві буде неповний без ринку та підземного переходу, де також розташовані невеликі торгові точки з квітами до Дня святого Валентина. В цих місцях економічно вигідніше купувати букети, проте за виглядом вони не можуть зрівнятися з магазинними. Вартість рослин така:

гвоздика — від 27 до 96 грн;

гвоздика (горщик) — від 149 грн;

гербера — від 55 до 60 грн;

тюльпан 40 см — від 55 грн;

ромашка 50-70 см — від 85 грн;

троянда 70 см — від 85 грн;

троянда 90 см — від 150 грн;

хризантема 76 см — 135 грн;

хризантема (горщик) — від 168 до 400 грн;

лілія — від 114 до 298 грн;

гортензія — 150 грн;

півонія — 229 грн;

бузок — 250 грн;

орхідея — від 300 до 900 грн.

Ціни на квіти в Сільпо

Як варіант — можна купити невеликий букет у супермаркеті "Сільпо". Білі, рожеві, червоні та жовтні троянди довжиною 50 см обійдуться споживачам у 230 грн (5 штук).

Квіти в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Квіти в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Квіти в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Квіти в Сільпо. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Окремо продають невеликі букети за 549 грн. Ціна, звісно, бюджетна, але за зовнішнім виглядом квіти з продуктового магазину не здатні конкурувати навіть з ринковими.

Букет "Весняний" у Сільпо за 549 грн. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у День святого Валентина найбільше страждає наш гаманець. Бо бізнес використовує різноманітні маркетингові хитрощі, аби змусити купити товар і витратити якомога більше грошей на подарунки, квіти тощо. Як результат — доводиться картати себе за спустошений гаманець.

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