Блогерка Альона Чарінцева показала букет квітів за "мінімалку" – який мають вигляд (фото)

Блогерка Альона Чарінцева. Фото: alena__charintseva/Instagram

Популярна українська блогерка Альона Чарінцева показала, що їй продали у квітковому магазині майже за мінімальну зарплату. Дівчина захотіла порадувати себе букетом рожевих півоній, проте не очікувала, що доведеться заплатити стільки грошей.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки блогерка заплатила за звичайний букет квітів.

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Півонії за "мінімалку"

Дівчина поділилася фотографією покупки у власному закритому Telegram-каналі. Вона зауважила, що зайшла в магазин і, побачивши красиві півонії, попросила оформити букет. Але не запитала ціну квітів, бо не думала, що доведеться заплатити чималу суму.

Як результат — Альона Чарінцева віддала 7 220 грн. Рожеві бутони, які недовго радуватимуть очі вдома, обійшлися майже як мінімальна зарплата в Україні. Принаймні станом на 1 січня 2024 року МЗ перебувала якраз на рівні 7 100 грн.

Блогерка Альона Чарінцева з букетом квітів. Фото: Telegram

Букети півоній, які купила блогерка Альона Чарінцева. Фото: Telegram 1 / 2

Блогерка має понад 530 000 підписників у соціальній мережі Instagram. Також веде сторінку в TikTok із понад 174 000 фоловерів і 8,6 млн вподобайок. Альона брала участь у третьому сезону шоу "Екси" на Новому каналі та стала переможницею разом зі своїм партнером.

У вересні 2024 року дівчина похизувалася коштовною покупкою — новеньким автомобілем. Вона опублікувала фото з Mercedes-Benz GLS 450 в Instagram. Така модель коштує 7,5 млн гривень разом із реєстрацією, страхуванням і поклейкою бронеплівки.

Нагадаємо, співачка і блогерка Анна Трінчер володіє трьома об’єктами нерухомості в Києві. Вона має квартири в різних елітних житлових комплексах, а також є власницею земельної ділянки в Київській області.

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