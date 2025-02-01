Всі квартири Анни Трінчер – якою нерухомістю володіє співачка

Співачка Анна Трінчер. Фото: annatrincher_official/Instagram

Популярна співачка і блогерка Анна Трінчер має у власності кілька об’єктів нерухомості, а також одну земельну ділянку. Все майно розташоване у Києві та області, а ціни на житло в елітних комплексах, де дівчина купила квартири, дійсно вражають.

Сайт Новини.LIVE розповідає, якою нерухомістю володіє Анна Трінчер.

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Згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, блогерка має права власності на три об’єкти нерухомості в Києві:

квартира в ЖК на вул. Михайла Бойчука (колишня вул. Кіквідзе);

квартира в ЖК на вул. Василя Тютюнника (колишня вул. Анрі Барбюса);

квартира в ЖК на вул. Старонаводницькій.

Також відомо, що на ім’я Трінчер записана земельна ділянка в селі Старі Безрадичі Обухівського району Київської області. Площа нерухомого майна становить 0,0600 га.

В яких саме житлових комплексах розташовані квартири блогерки, достеменно невідомо, оскільки система YouControl не розсекречує адреси фізичних осіб. Але можна припустити, в які суми обійшлося житло, проаналізувавши цінові пропозиції в різних ЖК, розташованих на зазначених вулицях.

Наприклад, об’єкти нерухомості в комплексі "Хвиля" (вул. Старонаводницька) коштують від 200 000 доларів (2 кімнати). За 4-кімнатну квартиру потрібно заплатити від 310 000 до 550 000 доларів.

Житло в "Новопечерській Вежі" (вул. Бойчука) коштує в середньому 180 000 доларів (за 1 кімнату), а в ЖК "Кардинал" (вул. Тютюнника) ціни починаються від 100 000 доларів на необлаштоване приміщення.

Житловий комплекс "Новопечерська Вежа" в Києві. Фото: ЛУН

Житловий комплекс "Хвиля" в Києві. Фото: Domik.ua

Житловий комплекс "Кардинал" у Києві. Фото: ЛУН 1 / 3

Нагадаємо, співачка Анна Трінчер відпочивала з подругами на індонезійському острові Балі. Але дівчина опинилася в неприємній ситуації, бо впала на велике дзеркало, коли знімала рекламу скрабу для тіла. Блогерка хотіла його переставити, але не втримала рівновагу.

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