Все квартиры Анны Тринчер – какой недвижимостью владеет певица

Жилье в элитных ЖК — сколько квартир у певицы Анны Тринчер
Популярная певица и блогер Анна Тринчер имеет в собственности несколько объектов недвижимости, а также один земельный участок. Все имущество расположено в Киеве и области, а цены на жилье в элитных комплексах, где девушка купила квартиры, действительно впечатляют.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой недвижимостью владеет Анна Тринчер.
Квартиры в элитных ЖК
Согласно данным аналитической онлайн-системы YouControl, блогерка имеет права собственности на три объекта недвижимости в Киеве:
- квартира в ЖК на ул. Михаила Бойчука (бывшая ул. Киквидзе);
- квартира в ЖК на ул. Василия Тютюнника (бывшая ул. Анри Барбюса);
- квартира в ЖК на ул. Старонаводницкой.
Также известно, что на имя Тринчер записан земельный участок в селе Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области. Площадь недвижимого имущества составляет 0,0600 га.
В каких именно жилых комплексах расположены квартиры блогера, доподлинно неизвестно, поскольку система YouControl не рассекречивает адреса физических лиц. Но можно предположить, в какие суммы обошлось жилье, проанализировав ценовые предложения в разных ЖК, расположенных на указанных улицах.
Например, объекты недвижимости в комплексе "Хвиля" (ул. Старонаводницкая) стоят от 200 000 долларов (2 комнаты). За 4-комнатную квартиру нужно заплатить от 310 000 до 550 000 долларов.
Жилье в "Новопечерскій Вежі" (ул. Бойчука) стоит в среднем 180 000 долларов (за 1 комнату), а в ЖК "Кардинал" (ул. Тютюнника) цены начинаются от 100 000 долларов на необустроенное помещение.
-
Жилой комплекс "Новопечерська Вежа" в Киеве. Фото: ЛУН
-
Жилой комплекс "Хвиля" в Киеве. Фото: Domik.ua
-
Жилой комплекс "Кардинал" у Киеве. Фото: ЛУН
Напомним, певица Анна Тринчер отдыхала с подругами на индонезийском острове Бали. Но девушка оказалась в неприятной ситуации, потому что упала на большое зеркало, когда снимала рекламу скраба для тела. Блогер хотела его переставить, но не удержала равновесие.
Также мы писали, что Потап, Олег Винник и Влад Яма проживают за границей с начала полномасштабной войны в Украине. Возникает вопрос, каким образом они зарабатывают и планируют ли возобновлять творческую деятельность в ближайшее время.
Читайте Новини.LIVE!