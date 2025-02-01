Все квартиры Анны Тринчер – какой недвижимостью владеет певица

Певица Анна Тринчер. Фото: annatrincher_official/Instagram

Популярная певица и блогер Анна Тринчер имеет в собственности несколько объектов недвижимости, а также один земельный участок. Все имущество расположено в Киеве и области, а цены на жилье в элитных комплексах, где девушка купила квартиры, действительно впечатляют.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой недвижимостью владеет Анна Тринчер.

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Согласно данным аналитической онлайн-системы YouControl, блогерка имеет права собственности на три объекта недвижимости в Киеве:

квартира в ЖК на ул. Михаила Бойчука (бывшая ул. Киквидзе);

квартира в ЖК на ул. Василия Тютюнника (бывшая ул. Анри Барбюса);

квартира в ЖК на ул. Старонаводницкой.

Также известно, что на имя Тринчер записан земельный участок в селе Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области. Площадь недвижимого имущества составляет 0,0600 га.

В каких именно жилых комплексах расположены квартиры блогера, доподлинно неизвестно, поскольку система YouControl не рассекречивает адреса физических лиц. Но можно предположить, в какие суммы обошлось жилье, проанализировав ценовые предложения в разных ЖК, расположенных на указанных улицах.

Например, объекты недвижимости в комплексе "Хвиля" (ул. Старонаводницкая) стоят от 200 000 долларов (2 комнаты). За 4-комнатную квартиру нужно заплатить от 310 000 до 550 000 долларов.

Жилье в "Новопечерскій Вежі" (ул. Бойчука) стоит в среднем 180 000 долларов (за 1 комнату), а в ЖК "Кардинал" (ул. Тютюнника) цены начинаются от 100 000 долларов на необустроенное помещение.

Жилой комплекс "Новопечерська Вежа" в Киеве. Фото: ЛУН

Жилой комплекс "Хвиля" в Киеве. Фото: Domik.ua

Жилой комплекс "Кардинал" у Киеве. Фото: ЛУН 1 / 3

Напомним, певица Анна Тринчер отдыхала с подругами на индонезийском острове Бали. Но девушка оказалась в неприятной ситуации, потому что упала на большое зеркало, когда снимала рекламу скраба для тела. Блогер хотела его переставить, но не удержала равновесие.

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