Блогерка Алена Чаринцева показала букет цветов за "минималку" – как выглядят (фото)

Блогерка Алена Чаринцева. Фото: alena__charintseva/Instagram

Популярная украинская блогер Алена Чаринцева показала, что ей продали в цветочном магазине почти за минимальную зарплату. Девушка захотела порадовать себя букетом розовых пионов, однако не ожидала, что придется заплатить столько денег.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько блогерка заплатила за обычный букет цветов.

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Пионы за "минималку"

Девушка поделилась фотографией покупки в собственном закрытом Telegram-канале. Она отметила, что зашла в магазин и, увидев красивые пионы, попросила оформить букет. Но не спросила цену цветов, ведь не думала, что придется заплатить немалую сумму.

Как результат — Алена Чаринцева отдала 7 220 грн. Розовые бутоны, которые недолго будут радовать глаза дома, обошлись почти как минимальная зарплата в Украине. По крайней мере, по состоянию на 1 января 2024 года МЗ находилась как раз на уровне 7 100 грн.

Блогерка Алена Чаринцева с букетом цветов. Фото: Telegram

Букеты пионов, которые купила блогерка Алена Чаринцева. Фото: Telegram 1 / 2

Блогер имеет более 530 000 подписчиков в социальной сети Instagram. Также ведет страницу в TikTok с более 174 000 фолловеров и 8,6 млн лайков. Алена участвовала в третьем сезоне шоу "Эксы" на Новом канале и стала победительницей вместе со своим партнером.

В сентябре 2024 года девушка похвасталась ценной покупкой — новеньким автомобилем. Она опубликовала фото с Mercedes-Benz GLS 450 в Instagram. Такая модель стоит 7,5 млн гривен вместе с регистрацией, страхованием и поклейкой бронепленки.

Напомним, певица и блогерка Анна Тринчер владеет тремя объектами недвижимости в Киеве. Она имеет квартиры в разных элитных жилых комплексах, а также является владелицей земельного участка в Киевской области.

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