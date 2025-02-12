Як можна красиво прикрасити будинок на День закоханих 2025 — романтичні ідеї

Закохана пара у ліжку в День святого Валентина. Фото: Freepik

У День закоханих завжди хочеться свята, а створити таку атмосферу можна, навіть сидячи вдома. Ми розповідаємо, як можна прикрасити свою оселю до Дня святого Валентина, щоб відчути романтику і справжнє свято кохання зі своєю другою половинкою.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для закоханих.

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Якщо ви не хочете нікуди виходити у День святого Валентина або у вас немає фінансової можливості десь посидіти, можете провести найромантичніше свято року вдвох вдома. Щоб створити святкову атмосферу, можете прикрасити свою оселю.

Ми ділимося найкращими ідеями для створення романтичної атмосфери на День закоханих. Все, що вам для цього потрібно, — це:

гарячий клей,

декоративні матеріали,

акрилові фарби.

Як можна прикрасити свою оселю на День закоханих

Оригінальні вази зі звичайних пляшок

Якщо у вас вдома є порожні пляшки, ви можете перефарбувати їх у різні кольори й прикрасити блискітками та декоративними стрічками. Розбавити це можна маленькими сердечками та написами про кохання яскравими відтінками.

Щоб пляшка не була більше порожньою, можете помістити туди гілку або свічку.

Декоративні вази із пляшок. Фото: Pinterest

Красиві свічники

Свічники — це не тільки окраса інтер’єру, це ще й чудова прикраса на День святого Валентина. Розставте ці свічники на столі, підвіконнях або тумбах. Щойно зайде сонце, ці свічники додадуть особливої гармонії та затишку під час вашої вечері з коханою людиною.

Красиві підсвічники у формі сердець. Фото: Pinterest

Декоративний вінок

Зараз декоративні вінки у вигляді серця — в тренді. Їх можна повісити на двері або на стіну, і тоді вони додадуть особливої атмосфери у День закоханих. Краще обирати вінки, зроблені зі штучних квітів або інших декоративних матеріалів.

Святковий вінок зі штучних квітів. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна відсвяткувати День святого Валентина з коханою людиною.

Раніше ми розповідали про те, що можна подарувати своєму хлопцю на День закоханих.

Також ми повідомляли про те, що красивого можна одягнути у День святого Валентина.