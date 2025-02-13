Цветы ко Дню святого Валентина – какие цены на букеты в киоске, магазине, рынке и супермаркете (фото)

Букеты цветов в магазине Киева. Фото: Новини.LIVE

С приближением Дня святого Валентина цветы резко дорожают. Поскольку спрос на красивые букеты максимизируется накануне 14 февраля, продавцы повышают стоимость товара. Плюс на цену влияет инфляция и высокая себестоимость выращивания. Как результат — украинцам приходится тратить тысячи гривен, чтобы порадовать любимую красивыми цветами.

Сайт Новини.LIVE узнал, за сколько продают розы, тюльпаны, пионы и т.д. в Киеве перед Днем святого Валентина.

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Цены на цветы в киоске

Мы зашли в разные магазины, а также посетили обычный киоск на остановке, чтобы продемонстрировать разницу в ценах и букетах. Выбор достаточно солидный, больше всего в ассортименте — роз. Стоимость варьируется в зависимости от сорта, длины стебля и даже цвета. Дешевле всего стоят розовые и белые розы с небольшими бутонами — 80 грн.

Цены на розы в киоске Киева. Фото: Новини.LIVE

Стоимость роз в киоске Киева. Фото: Новини.LIVE

За 120 грн продают розовые розы разных оттенков среднего размера. Самая дорогая цена — за белые и красные цветы с длинными стеблями — 180 грн. Также в ассортименте присутствуют растения по 100 и 150 грн на выбор.

Розовые розы за 120 грн в киоске Киева. Фото: Новини.LIVE

Синие розы за 150 грн в киоске Киева. Фото: Новини.LIVE

Розовые розы за 150 грн в киоске Киева. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Нераскрытые тюльпаны разных цветов — белые, желтые, красные, розовые, фиолетовые — обойдутся покупателям в 60 грн. А красивые темно-бордовые хризантемы — в 100 грн за цветок.

Тюльпаны в киоске Киева. Фото: Новини.LIVE

Отдельно продают сформированные букеты, но стоимость немного "кусается". Можно приобрести цветы за 1 300 грн, 1 500 грн и 1 800 грн, стоит лишь определиться с цветовой гаммой и содержимым букета.

Букет цветов за 1 800 грн в киоске Киева. Фото: Новини.LIVE

Букет цветов за 1 800 грн в киоске Киева. Фото: Новини.LIVE

Букет цветов за 1 300 грн в киоске Киева. Фото: Новини.LIVE

Букет цветов за 1 300 грн в киоске Киева. Фото: Новини.LIVE

Букет цветов за 1 500 грн в киоске Киева. Фото: Новини.LIVE 1 / 5

Цены на цветы в магазинах

Мы также посетили два магазина в средней и высокой ценовых категориях. Заведения расположены в разных жилых комплексах Киева. По словам продавцов, цены на букеты поднялись в преддверии праздников, в частности Дня святого Валентина и 8 марта. После Международного женского дня стоимость цветов традиционно упадет, поскольку спрос уменьшится.

В первом магазине большой выбор букетов на разный кошелек. Цены колеблются от 800 грн до почти 2 500 грн. Корзинки обойдутся в 670-1 300 грн.

Цены на букеты в магазине Киева. Фото: Новини.LIVE

Стоимость цветов в магазине Киева. Фото: Новини.LIVE

Тюльпаны стоят 70 грн, гиацинты — 80 грн, пионы — 340 грн, розы — от 75 до 95 грн в зависимости от высоты стебля. Магазинам приходится активно работать в ожидании 14 февраля, выводить больше сотрудников, поскольку нужно успеть упаковать букеты, принять новые партии цветов, расставить ценники, декорировать помещение и многое другое.

Стоимость тюльпанов и гиацинтов в магазине. Фото: Новини.LIVE

Цены на розы в магазине Киева. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Во втором магазине букеты дороже, но цена оправдана наполнением и красивым внешним видом. Есть "бюджетные" варианты за 1 100-1 400 грн (розовые розы), есть предложения в средней категории за 2 000-3 000 грн (тюльпаны и сборные наборы), а есть большие букеты за 4 000-6 600 грн (в основном тюльпаны).

Букеты в магазине Киева. Фото: Новини.LIVE

Букеты в магазине Киева. Фото: Новини.LIVE

Букеты в магазине Киева. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Цены в переходе и на рынке

Обзор ценовых предложений в Киеве будет неполный без рынка и подземного перехода, где также расположены небольшие торговые точки с цветами ко Дню святого Валентина. В этих местах экономически выгоднее покупать букеты, однако по виду они не могут сравниться с магазинными. Стоимость растений такая:

гвоздика — от 27 до 96 грн;

гвоздика (горшок) — от 149 грн;

гербера — от 55 до 60 грн;

тюльпан 40 см — от 55 грн;

ромашка 50-70 см — от 85 грн;

роза 70 см — от 85 грн;

роза 90 см — от 150 грн;

хризантема 76 см — 135 грн;

хризантема (горшок) — от 168 до 400 грн;

лилия — от 114 до 298 грн;

гортензия — 150 грн;

пион — 229 грн;

сирень — 250 грн;

орхидея — от 300 до 900 грн.

Цены на цветы в Сильпо

Как вариант — можно купить небольшой букет в супермаркете "Сильпо". Белые, розовые, красные и желтые розы длиной 50 см обойдутся потребителям в 230 грн (5 штук).

Цветы в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Цветы в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Цветы в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Цветы в Сильпо. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Отдельно продают небольшие букеты по 549 грн. Цена, конечно, бюджетная, но по внешнему виду цветы из продуктового магазина не способны конкурировать даже с рыночными.

Букет "Весенний" в Сильпо за 549 грн. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в День святого Валентина больше всего страдает наш кошелек. Потому что бизнес использует различные маркетинговые уловки, чтобы заставить купить товар и потратить как можно больше денег на подарки, цветы и тому подобное. Как результат — приходится корить себя за опустошенный кошелек.

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