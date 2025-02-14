День ангела Валентина 2025 — як привітати рідних з іменинами

Зображення ангела в небесах. Фото ілюстративне: Pinterest

Сьогодні свої іменини відзначають всі Валентини, а це чудова нагода привітати найрідніших з цим чудовим святом. Ми розповідаємо, як можна привітати чоловіків з цим іменем з Днем ангела у теплих віршах, щирій прозі та яскравих листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати Валентина з іменинами у віршах

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо — в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами ангел ваш летить,

Береже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

З іменинами, Валентине!

***

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить й не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує!

***

Твоє ім’я, Валентине, — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

Як можна привітати з Днем ангела Валентина у прозі

Сьогодні, Валентине, я хочу тебе привітати з твоїми іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і захищає тебе від усіх негаразд! Бажаю тобі світлого і мирного неба, щирого кохання, благополуччя і міцного здоров’я. З Днем ангела!

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З Днем ангела тебе, Валентине! Бажаю тобі мирного неба і сімейного благополуччя! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч! З іменинами тебе!

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Валентине, бажаю тобі завжди бути справжнім оптимістом і дивитися на життя з гарного боку! З Днем ангела тебе!

Привітання з іменинами для Валентина у листівках

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна дарувати на День святого Валентина.

Раніше ми розповідали про те, коли в Україні буде Великий піст у 2025 році.

Також ми повідомляли про те, які свята відзначатимуть українці в лютому 2025 року.