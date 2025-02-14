День ангела Валентина 2025 — як привітати рідних з іменинами

Іменини Валентина 2025 — щирі привітання для найрідніших
Сьогодні свої іменини відзначають всі Валентини, а це чудова нагода привітати найрідніших з цим чудовим святом. Ми розповідаємо, як можна привітати чоловіків з цим іменем з Днем ангела у теплих віршах, щирій прозі та яскравих листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати Валентина з іменинами у віршах
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо — в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами ангел ваш летить,
Береже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде.
З іменинами, Валентине!
***
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить й не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує!
***
Твоє ім’я, Валентине, — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
Як можна привітати з Днем ангела Валентина у прозі
Сьогодні, Валентине, я хочу тебе привітати з твоїми іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і захищає тебе від усіх негаразд! Бажаю тобі світлого і мирного неба, щирого кохання, благополуччя і міцного здоров’я. З Днем ангела!
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З Днем ангела тебе, Валентине! Бажаю тобі мирного неба і сімейного благополуччя! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч! З іменинами тебе!
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Валентине, бажаю тобі завжди бути справжнім оптимістом і дивитися на життя з гарного боку! З Днем ангела тебе!
Привітання з іменинами для Валентина у листівках
Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна дарувати на День святого Валентина.
Раніше ми розповідали про те, коли в Україні буде Великий піст у 2025 році.
Також ми повідомляли про те, які свята відзначатимуть українці в лютому 2025 року.
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