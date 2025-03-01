С первым днем весны, 1 марта 2025 — картинки, поздравления в прозе и стихах

Маленький котик на дереве. Фото: Pinterest

Наверное, для каждого человека весна — это всегда что-то особенное, ведь после зимы начинает пробуждаться природа, поэтому вокруг все становится похожим на настоящую сказку. Мы рассказываем, как можно поздравить родных с первым днем весны в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с первым днем весны в стихах

Березневої повені щастя,

Що приходить так швидко й нестримно,

Барв чарівних, духмяних квітневих,

Що, мов килим, земля розстелила!

Хай весни розмаїття малюнків

Прикрашає вам кожну хвилину,

Клич лелечий запросить в мандрівку,

У казкову і дивну країну!

***

Тепло і світло розлилося,

Весна чарівна в світ летить.

Все на землі цвісти взялося,

Яка це неповторна мить!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

***

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І усі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!

Как можно душевно поздравить с 1 марта — теплые слова в прозе

С 1 марта! Пусть весна придет в ваш дом с теплыми солнечными лучами, звонким пением птиц и невероятным запахом цветов. Желаю, чтобы эта весна подарила вам самые лучшие моменты! Здоровья вам крепкого, настоящего счастья и искренней любви!

***

Поздравляю с первым днем весны! Пусть она подарит вам счастье, эмоции, теплые моменты и радость! Желаю, чтобы все невзгоды ушли прочь вместе с зимой, а в вашем сердце поселилась любовь и тепло.

***

Ура, наконец-то пришла весна! Желаем вам теплого и яркого солнышка не только на улице, но и на душе! Пусть оно освещает ваш путь, а март дарит силы для новых свершений! С первым днем весны!

Самые лучшие поздравления с первым днем весны в открытках

Поздравление с первым днем весны. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с первым днем весны. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с первым днем весны. Фото иллюстративное: Pinterest

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