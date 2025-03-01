С первым днем весны, 1 марта 2025 — картинки, поздравления в прозе и стихах

Как искренне поздравить самых родных с первым днем весны 2025
Наверное, для каждого человека весна — это всегда что-то особенное, ведь после зимы начинает пробуждаться природа, поэтому вокруг все становится похожим на настоящую сказку. Мы рассказываем, как можно поздравить родных с первым днем весны в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с первым днем весны в стихах
Березневої повені щастя,
Що приходить так швидко й нестримно,
Барв чарівних, духмяних квітневих,
Що, мов килим, земля розстелила!
Хай весни розмаїття малюнків
Прикрашає вам кожну хвилину,
Клич лелечий запросить в мандрівку,
У казкову і дивну країну!
***
Тепло і світло розлилося,
Весна чарівна в світ летить.
Все на землі цвісти взялося,
Яка це неповторна мить!
Весна! Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.
***
Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І усі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!
Как можно душевно поздравить с 1 марта — теплые слова в прозе
С 1 марта! Пусть весна придет в ваш дом с теплыми солнечными лучами, звонким пением птиц и невероятным запахом цветов. Желаю, чтобы эта весна подарила вам самые лучшие моменты! Здоровья вам крепкого, настоящего счастья и искренней любви!
***
Поздравляю с первым днем весны! Пусть она подарит вам счастье, эмоции, теплые моменты и радость! Желаю, чтобы все невзгоды ушли прочь вместе с зимой, а в вашем сердце поселилась любовь и тепло.
***
Ура, наконец-то пришла весна! Желаем вам теплого и яркого солнышка не только на улице, но и на душе! Пусть оно освещает ваш путь, а март дарит силы для новых свершений! С первым днем весны!
Самые лучшие поздравления с первым днем весны в открытках
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