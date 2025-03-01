З першим днем весни, 1 березня 2025 — картинки, привітання в прозі та віршах

Як щиро привітати найрідніших з першим днем весни 2025
Напевно, для кожної людини весна — це завжди щось особливе, адже після зими починає пробуджуватися природа, тому навколо все стає схожим на справжню казку. Ми розповідаємо, як можна привітати найрідніших з першим днем весни у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати з першим днем весни у віршах
Березневої повені щастя,
Що приходить так швидко й нестримно,
Барв чарівних, духмяних квітневих,
Що, мов килим, земля розстелила!
Хай весни розмаїття малюнків
Прикрашає вам кожну хвилину,
Клич лелечий запросить в мандрівку,
У казкову і дивну країну!
***
Тепло і світло розлилося,
Весна чарівна в світ летить.
Все на землі цвісти взялося,
Яка це неповторна мить!
Весна! Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.
***
Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І усі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!
Як можна душевно привітати з 1 березня — теплі слова у прозі
З 1 березня! Нехай весна прийде до вашої оселі з теплими сонячними променями, дзвінким співом птахів і неймовірним запахом квітів. Бажаю, щоб ця весна подарувала вам найкращі моменти! Здоров’я вам міцного, справжнього щастя і щирого кохання!
***
Вітаю з першим днем весни! Нехай вона подарує вам щастя, емоції, теплі моменти і радість! Бажаю, щоб усі негаразди пішли геть разом із зимою, а у вашому серці оселилася любов і тепло.
***
Ура, нарешті прийшла весна! Бажаємо вам теплого і яскравого сонечка не тільки надворі, а й на душі! Нехай воно освітлює ваш шлях, а березень дарує сили для нових звершень! З першим днем весни!
Найкращі привітання з першим днем весни у листівках
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