З першим днем весни, 1 березня 2025 — картинки, привітання в прозі та віршах

Маленький котик на дереві. Фото: Pinterest

Напевно, для кожної людини весна — це завжди щось особливе, адже після зими починає пробуджуватися природа, тому навколо все стає схожим на справжню казку. Ми розповідаємо, як можна привітати найрідніших з першим днем весни у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з першим днем весни у віршах

Березневої повені щастя,

Що приходить так швидко й нестримно,

Барв чарівних, духмяних квітневих,

Що, мов килим, земля розстелила!

Хай весни розмаїття малюнків

Прикрашає вам кожну хвилину,

Клич лелечий запросить в мандрівку,

У казкову і дивну країну!

***

Тепло і світло розлилося,

Весна чарівна в світ летить.

Все на землі цвісти взялося,

Яка це неповторна мить!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

***

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І усі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!

Як можна душевно привітати з 1 березня — теплі слова у прозі

З 1 березня! Нехай весна прийде до вашої оселі з теплими сонячними променями, дзвінким співом птахів і неймовірним запахом квітів. Бажаю, щоб ця весна подарувала вам найкращі моменти! Здоров’я вам міцного, справжнього щастя і щирого кохання!

***

Вітаю з першим днем весни! Нехай вона подарує вам щастя, емоції, теплі моменти і радість! Бажаю, щоб усі негаразди пішли геть разом із зимою, а у вашому серці оселилася любов і тепло.

***

Ура, нарешті прийшла весна! Бажаємо вам теплого і яскравого сонечка не тільки надворі, а й на душі! Нехай воно освітлює ваш шлях, а березень дарує сили для нових звершень! З першим днем весни!

Найкращі привітання з першим днем весни у листівках

Привітання з першим днем весни. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з першим днем весни. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з першим днем весни. Фото ілюстративне: Pinterest

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