Гороскоп на февраль 2026 по картам Таро для всех знаков Зодиака

Дата публикации 26 января 2026 23:30
Гороскоп Таро на февраль 2026 для всех знаков Зодиака — что ждать в любви и финансах
Гадание на картах Таро. Фото: freepik.com

По предсказаниям мистических карт Таро, февраль 2026 года пройдет в спокойной энергии. Каждый знак Зодиака будет воплощать разные замыслы, но общая тема одна: время остановиться, оглянуться на пройденный путь и осознать, куда вы движетесь дальше.

Новини.LIVE со ссылкой на Astroyogi рассказывает, какую подсказку карты Таро приготовили именно для вашего знака Зодиака в последний месяц зимы.

Читайте также:

Таро-прогноз для каждого знака Зодиака на февраль 2026 года

Овен — карты Таро "Король Мечей", "Пятерка Мечей", "Рыцарь Кубков"

Февраль заставит вас мыслить холодной головой и действовать разумно, особенно в работе и финансовых вопросах. В любви важно говорить прямо и не замалчивать эмоции. Четкая позиция поможет избежать конфликтов и лишних сомнений.

Телец — карты Таро "Шестерка Жезлов", "Десятка Пентаклей", "Паж Жезлов"

Таро говорят о месяце маленьких побед. Вы можете получить одобрение, которого давно ждали, или увидеть результат своих усилий. В отношениях важно позволить себе радоваться и принимать внимание.

Близнецы — карты Таро "Тройка Жезлов", "Королева Кубков", "Тройка Кубков"

Февраль принесет вам много общения, встреч и теплых эмоций. В любви возможны приятные неожиданности или возобновление старых связей. Финансовые дела улучшатся из-за поддержки других людей.

Рак — карты Таро "Любовники", "Правосудие", "Луна"

Перед вами встанет важный выбор, который касается сердца или семьи. Таро советуют слушать не страхи, а внутренний голос. Честность с собой принесет гармонию и уверенность.

Лев — карты Таро "Луна", "Восьмерка Мечей", "Смерть"

Февраль может поднять скрытые эмоции и сомнения, которые вы долго игнорировали. В любви важно не поддаваться иллюзиям и не делать поспешных выводов. Доверяйте интуиции, но проверяйте факты.

Дева — карты Таро "Иерофант", "Восьмерка Жезлов", "Шестерка Пентаклей"

Таро указывают на месяц стабильности и правильных решений. Вы будете склонны действовать по проверенному плану, и это принесет результат. В отношениях возрастет потребность в надежности и общих ценностях.

Весы — карты Таро "Тройка Кубков", "Шестерка Мечей", "Туз Мечей"

Февраль подарит ясность и новое видение ситуаций. Вы сможете поставить точку там, где долго колебались. В любви важен откровенный разговор, который все расставит на свои места.

Скорпион — карты Таро "Император", "Пятерка Жезлов", "Тройка Жезлов"

Месяц будет требовать контроля и ответственности, особенно в карьере и финансах. Карты Таро советуют занять лидерскую позицию и не сомневаться в своей силе. В отношениях важно не давить, а поддерживать.

Стрелец — карты Таро "Королева Мечей", "Суд", "Девятка Пентаклей"

Февраль станет моментом переосмысления и важных выводов. Вы можете понять, куда двигаться дальше и что оставить в прошлом. В любви возможно обновление или решение, которое изменит будущее.

Козерог — карты Таро "Маг", "Семерка Жезлов", "Шестерка Жезлов"

Карты Таро обещают период, когда вы способны реализовать задуманное. Февраль благоприятен для новых проектов, переговоров и финансовых решений. В отношениях стоит брать инициативу в свои руки.

Водолей — карты Таро "Девятка Пентаклей", "Маг", "Король Кубков"

Месяц пройдет под знаком эмоциональной зрелости и внутреннего равновесия. В любви важно сохранять спокойствие и не действовать на эмоциях. Карты Таро советуют совместить разум и чувства.

Рыбы — карты Таро "Король Жезлов", "Десятка Жезлов", "Туз Кубков"

Февраль принесет эмоциональное обновление и шанс на новые чувства. Это удачный период для любви, творчества и внутреннего исцеления. Позвольте себе быть открытыми и искренними.

гороскоп прогнозы февраль Астрология знаки Зодиака карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
