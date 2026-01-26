Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп на лютий 2026 за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на лютий 2026 за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 23:30
Гороскоп Таро на лютий 2026 для всіх знаків Зодіаку — що чекати у коханні та фінансах
Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

За віщуванням містичних карт Таро, лютий 2026 року пройде у спокійній енергії. Кожен знак Зодіаку втілюватиме різні задуми, але спільна тема одна: час зупинитися, озирнутися на пройдений шлях і усвідомити, куди ви рухаєтеся далі.

Новини.LIVE з посиланням на Astroyogi розповідає, яку підказку карти Таро приготували саме для вашого знака Зодіаку в останній місяць зими.

Реклама
Читайте також:

Таро-прогноз для кожного знаку Зодіаку на лютий 2026

Овен — карти Таро "Король Мечів", "П'ятірка Мечів", "Лицар Кубків"

Лютий змусить вас мислити холодною головою та діяти розумно, особливо у роботі й фінансових питаннях. У коханні важливо говорити прямо і не замовчувати емоції. Чітка позиція допоможе уникнути конфліктів і зайвих сумнівів.

Телець — карти Таро "Шістка Жезлів", "Десятка Пентаклів", "Паж Жезлів"

Таро кажуть про місяць маленьких перемог. Ви можете отримати схвалення, на яке давно чекали, або побачити результат своїх зусиль. У стосунках важливо дозволити собі радіти й приймати увагу.

Близнюки — карти Таро "Трійка Жезлів", "Королева Кубків", "Трійка Кубків"

Лютий принесе вам багато спілкування, зустрічей і теплих емоцій. У коханні можливі приємні несподіванки або відновлення старих зв'язків. Фінансові справи покращаться через підтримку інших людей.

Рак — карти Таро "Коханці", "Правосуддя", "Місяць"

Перед вами постане важливий вибір, який стосується серця або родини. Таро радять слухати не страхи, а внутрішній голос. Чесність із собою принесе гармонію та впевненість.

Лев — карти Таро "Місяць", "Вісімка Мечів", "Смерть"

Лютий може підняти приховані емоції та сумніви, які ви довго ігнорували. У коханні важливо не піддаватися ілюзіям і не робити поспішних висновків. Довіряйте інтуїції, але перевіряйте факти.

Діва — карти Таро "Ієрофант", "Вісімка Жезлів", "Шістка Пентаклів"

Таро вказують на місяць стабільності та правильних рішень. Ви будете схильні діяти за перевіреним планом, і це принесе результат. У стосунках зросте потреба у надійності та спільних цінностях.

Терези — карти Таро "Трійка Кубків", "Шістка Мечів", "Туз Мечів"

Лютий подарує ясність і нове бачення ситуацій. Ви зможете поставити крапку там, де довго вагалися. У коханні важлива відверта розмова, яка все розставить на свої місця.

Скорпіон — карти Таро "Імператор", "П'ятірка Жезлів", "Трійка Жезлів"

Місяць вимагатиме контролю та відповідальності, особливо у кар'єрі й фінансах. Карти Таро радять зайняти лідерську позицію та не сумніватися у своїй силі. У стосунках важливо не тиснути, а підтримувати.

Стрілець — карти Таро "Королева Мечів", "Суд", "Дев'ятка Пентаклів"

Лютий стане моментом переосмислення та важливих висновків. Ви можете зрозуміти, куди рухатися далі і що залишити в минулому. У коханні можливе оновлення або рішення, яке змінить майбутнє.

Козеріг — карти Таро "Маг", "Сімка Жезлів", "Шістка Жезлів"

Карти Таро обіцяють період, коли ви здатні реалізувати задумане. Лютий сприятливий для нових проєктів, переговорів і фінансових рішень. У стосунках варто брати ініціативу у свої руки.

Водолій — карти Таро "Дев'ятка Пентаклів", "Маг", "Король Кубків"

Місяць пройде під знаком емоційної зрілості та внутрішньої рівноваги. У коханні важливо зберігати спокій і не діяти на емоціях. Карти Таро радять поєднати розум і почуття.

Риби — карти Таро "Король Жезлів", "Десятка Жезлів", "Туз Кубків"

Лютий принесе емоційне оновлення та шанс на нові почуття. Це вдалий період для кохання, творчості та внутрішнього зцілення. Дозвольте собі бути відкритими й щирими.

Також пропонуємо інші цікаві пророцтва карт Таро

Яким знакам Зодіаку зізнаються у справжніх почуттях до кінця січня.

Кому до кінця січня доведеться пережити великі зміни у любовному житті.

Яким знакам Зодіаку варто бути обачними з грошима у лютому.

гороскоп прогнози лютий Астрологія знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації