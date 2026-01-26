Гороскоп Таро на лютий 2026 для всіх знаків Зодіаку — що чекати у коханні та фінансах

Ворожіння на картах Таро. Фото: freepik.com

За віщуванням містичних карт Таро, лютий 2026 року пройде у спокійній енергії. Кожен знак Зодіаку втілюватиме різні задуми, але спільна тема одна: час зупинитися, озирнутися на пройдений шлях і усвідомити, куди ви рухаєтеся далі.

Новини.LIVE з посиланням на Astroyogi розповідає, яку підказку карти Таро приготували саме для вашого знака Зодіаку в останній місяць зими.

Таро-прогноз для кожного знаку Зодіаку на лютий 2026

Овен — карти Таро "Король Мечів", "П'ятірка Мечів", "Лицар Кубків"

Лютий змусить вас мислити холодною головою та діяти розумно, особливо у роботі й фінансових питаннях. У коханні важливо говорити прямо і не замовчувати емоції. Чітка позиція допоможе уникнути конфліктів і зайвих сумнівів.

Телець — карти Таро "Шістка Жезлів", "Десятка Пентаклів", "Паж Жезлів"

Таро кажуть про місяць маленьких перемог. Ви можете отримати схвалення, на яке давно чекали, або побачити результат своїх зусиль. У стосунках важливо дозволити собі радіти й приймати увагу.

Близнюки — карти Таро "Трійка Жезлів", "Королева Кубків", "Трійка Кубків"

Лютий принесе вам багато спілкування, зустрічей і теплих емоцій. У коханні можливі приємні несподіванки або відновлення старих зв'язків. Фінансові справи покращаться через підтримку інших людей.

Рак — карти Таро "Коханці", "Правосуддя", "Місяць"

Перед вами постане важливий вибір, який стосується серця або родини. Таро радять слухати не страхи, а внутрішній голос. Чесність із собою принесе гармонію та впевненість.

Лев — карти Таро "Місяць", "Вісімка Мечів", "Смерть"

Лютий може підняти приховані емоції та сумніви, які ви довго ігнорували. У коханні важливо не піддаватися ілюзіям і не робити поспішних висновків. Довіряйте інтуїції, але перевіряйте факти.

Діва — карти Таро "Ієрофант", "Вісімка Жезлів", "Шістка Пентаклів"

Таро вказують на місяць стабільності та правильних рішень. Ви будете схильні діяти за перевіреним планом, і це принесе результат. У стосунках зросте потреба у надійності та спільних цінностях.

Терези — карти Таро "Трійка Кубків", "Шістка Мечів", "Туз Мечів"

Лютий подарує ясність і нове бачення ситуацій. Ви зможете поставити крапку там, де довго вагалися. У коханні важлива відверта розмова, яка все розставить на свої місця.

Скорпіон — карти Таро "Імператор", "П'ятірка Жезлів", "Трійка Жезлів"

Місяць вимагатиме контролю та відповідальності, особливо у кар'єрі й фінансах. Карти Таро радять зайняти лідерську позицію та не сумніватися у своїй силі. У стосунках важливо не тиснути, а підтримувати.

Стрілець — карти Таро "Королева Мечів", "Суд", "Дев'ятка Пентаклів"

Лютий стане моментом переосмислення та важливих висновків. Ви можете зрозуміти, куди рухатися далі і що залишити в минулому. У коханні можливе оновлення або рішення, яке змінить майбутнє.

Козеріг — карти Таро "Маг", "Сімка Жезлів", "Шістка Жезлів"

Карти Таро обіцяють період, коли ви здатні реалізувати задумане. Лютий сприятливий для нових проєктів, переговорів і фінансових рішень. У стосунках варто брати ініціативу у свої руки.

Водолій — карти Таро "Дев'ятка Пентаклів", "Маг", "Король Кубків"

Місяць пройде під знаком емоційної зрілості та внутрішньої рівноваги. У коханні важливо зберігати спокій і не діяти на емоціях. Карти Таро радять поєднати розум і почуття.

Риби — карти Таро "Король Жезлів", "Десятка Жезлів", "Туз Кубків"

Лютий принесе емоційне оновлення та шанс на нові почуття. Це вдалий період для кохання, творчості та внутрішнього зцілення. Дозвольте собі бути відкритими й щирими.

