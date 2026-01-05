Гороскоп на 5 января 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Сегодня, 5 января, энергия дня сочетает решительность, смелость и готовность начинать новый этап. Мистические карты Таро подсказывают, куда направить внимание каждому представителю зодиакального круга.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 5 января 2026 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Дурак"

Сегодня вы чувствуете готовность попрощаться с прошлым и сделать первый шаг в мир нового и неизведанного. Ваш разум открыт для приключений и впечатлений.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Иерофант"

5 января стоит прислушаться к внутреннему голосу. Открытость к новому поможет увидеть больше возможностей и улучшить результат. Достаточно даже маленького изменения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Маг"

Понедельник откроет вам осознание собственных талантов и силы. Поверьте в свою идею, она действительно может сработать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Луна"

5 января ваша интуиция обострена, а креативность прорывается наружу. Именно творческий порыв может стать ответом на скрытые вопросы.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Понедельник подарит ясность, смелость и новый уровень внутренней уверенности. Появится тот самый шанс, которого вы так долго ждали.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня стоит сделать паузу и найти тихое место для ответа. Именно сейчас внутренний голос говорит громче, чем обстоятельства.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Императрица"

Сегодня вы четко видите, что именно нуждается во внимании и заботливом подходе. Если раньше колебались проявить заботу, в понедельник стоит сделать этот шаг: он укрепит связь и найдет отклик у других.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Смерть"

5 января завершается старая история, но без потерь и с облегчением. Таро отмечают, изменения работают в вашу пользу.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Умеренность"

Понедельник учит вас доверять паузе и не ускорять то, что должно созреть. Ваша интуиция может направить вас в правильном направлении.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Дьявол"

Вы четко увидите, что именно мешает движению вперед. Сегодня решительный шаг развяжет узел быстрее, чем думаете.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Понедельник откроет вам силу быть опорой для других через слова и присутствие. Ваш опыт станет источником надежды.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Колесница"

Вы почувствуете, что победа ближе, чем кажется. Сегодня стойкость станет вашим ключом к прорыву.

