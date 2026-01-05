Гороскоп на 5 января 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 5 января по Таро — что вам нужно знать о понедельнике
Сегодня, 5 января, энергия дня сочетает решительность, смелость и готовность начинать новый этап. Мистические карты Таро подсказывают, куда направить внимание каждому представителю зодиакального круга.
Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на понедельник, 5 января 2026 года.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Дурак"
Сегодня вы чувствуете готовность попрощаться с прошлым и сделать первый шаг в мир нового и неизведанного. Ваш разум открыт для приключений и впечатлений.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Иерофант"
5 января стоит прислушаться к внутреннему голосу. Открытость к новому поможет увидеть больше возможностей и улучшить результат. Достаточно даже маленького изменения.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Маг"
Понедельник откроет вам осознание собственных талантов и силы. Поверьте в свою идею, она действительно может сработать.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Луна"
5 января ваша интуиция обострена, а креативность прорывается наружу. Именно творческий порыв может стать ответом на скрытые вопросы.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Солнце"
Понедельник подарит ясность, смелость и новый уровень внутренней уверенности. Появится тот самый шанс, которого вы так долго ждали.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Отшельник"
Сегодня стоит сделать паузу и найти тихое место для ответа. Именно сейчас внутренний голос говорит громче, чем обстоятельства.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Императрица"
Сегодня вы четко видите, что именно нуждается во внимании и заботливом подходе. Если раньше колебались проявить заботу, в понедельник стоит сделать этот шаг: он укрепит связь и найдет отклик у других.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Смерть"
5 января завершается старая история, но без потерь и с облегчением. Таро отмечают, изменения работают в вашу пользу.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Умеренность"
Понедельник учит вас доверять паузе и не ускорять то, что должно созреть. Ваша интуиция может направить вас в правильном направлении.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Дьявол"
Вы четко увидите, что именно мешает движению вперед. Сегодня решительный шаг развяжет узел быстрее, чем думаете.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Звезда"
Понедельник откроет вам силу быть опорой для других через слова и присутствие. Ваш опыт станет источником надежды.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Колесница"
Вы почувствуете, что победа ближе, чем кажется. Сегодня стойкость станет вашим ключом к прорыву.
Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро
Кто из знаков Зодиака встретит безумную любовь в 2026 году.
Кому из знаков Зодиака 2026 год принесет финансовый успех.
Кто из знаков Зодиака сыграет свадьбу мечты в 2026 году.
Читайте Новини.LIVE!