Гороскоп на 5 січня 2026 за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Сьогодні, 5 січня, енергія дня поєднує рішучість, сміливість і готовність починати новий етап. Містичні карти Таро підказують, куди спрямувати увагу кожному представнику зодіакального кола.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на понеділок, 5 січня 2026 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Дурень"

Сьогодні ви відчуваєте готовність попрощатися з минулим й зробити перший крок у світ нового та незвіданого. Ваш розум відкритий для пригод та вражень.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Ієрофант"

5 січня варто дослухатися до внутрішнього голосу. Відкритість до нового допоможе побачити більше можливостей і покращити результат. Достатньо навіть маленької зміни.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Маг"

Понеділок відкриє вам усвідомлення власних талантів і сили. Повірте у свою ідею, вона дійсно може спрацювати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Місяць"

5 січня ваша інтуїція загострена, а креативність проривається назовні. Саме творчий порив може стати відповіддю на приховані питання.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Понеділок подарує ясність, сміливість і новий рівень внутрішньої впевненості. З'явиться той самий шанс, якого ви так довго чекали.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Сьогодні варто зробити паузу й знайти тихе місце для відповіді. Саме зараз внутрішній голос говорить голосніше, ніж обставини.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Імператриця"

Сьогодні ви чітко бачите, що саме потребує уваги й дбайливого підходу. Якщо раніше вагалися проявити турботу, у понеділок варто зробити цей крок: він зміцнить зв'язок і знайде відгук в інших.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Смерть"

5 січня завершується стара історія, але без втрат і з полегшенням. Таро наголошують, зміни працюють на вашу користь.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Поміркованість"

Понеділок навчає вас довіряти паузі й не пришвидшувати те, що має дозріти. Ваша інтуїція може направити вас у правильному напрямку.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Диявол"

Ви чітко побачите, що саме заважає руху вперед. Сьогодні рішучий крок розв'яже вузол швидше, ніж думаєте.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Понеділок відкриє вам силу бути опорою для інших через слова й присутність. Ваш досвід стане джерелом надії.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Колісниця"

Ви відчуєте, що перемога ближча, ніж здається. Сьогодні стійкість стане вашим ключем до прориву.

