Главная Праздники Гороскоп на 4 сентября: Тельцу — протест, Стрельцу — приключения

Гороскоп на 4 сентября: Тельцу — протест, Стрельцу — приключения

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 07:28
Гороскоп на 4 сентября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Четверг, 4 сентября, Луна оказалась в независимом и креативном знаке Водолея, который побуждает знаки Зодиака к внутреннему развитию, обучению, изменениям и нестандартным решениям. Зато тринадцатые лунные сутки благоприятны для коррекции прошлых ошибок, поиска гармонии и накопления знаний. Астрологи советуют избегать хаоса, импульсивных и необдуманных поступков.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот четверг, 4 сентября.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Четверг подарит Овнам неожиданные идеи, но спешить с их реализацией не стоит. Астрологи советуют использовать это время для анализа прошлых действий и исправления ошибок. В финансах воздержитесь от больших трат, а в личной жизни — больше прислушивайтесь к любимому человеку и близким.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы можете почувствовать внутренний протест против рутины. Внутри будет бурлить жажда перемен. Однако 4 сентября лучше не ломать старое, а подумать, как внести коррективы. Астрологи отмечают: избегайте конфликтов на работе и не берите на себя лишнего. Вечер хорошо провести в кругу близких.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваш день будет полон неожиданностей, в частности в общении. Но новые знакомства в этот четверг не принесут пользы, поэтому стоит больше ценить старые связи. Астрологи советуют завершить только мелкие дела, а большие оставить на другое время.

Рак (22 июня — 22 июля)

Четверг заставит вас задуматься о своем здоровье и внутреннем балансе. Полезными станут медитация, прогулка или время в одиночестве. Астрологи подсказывают: финансовые риски в этот день неоправданы. В отношениях важно проявить заботу, а не критику.

Лев (23 июля — 21 августа)

4 сентября Львы почувствуют стремление действовать смело и ломать правила, но спешить не стоит. Астрологи советуют сфокусироваться на том, что уже имеете, и внести в это определенные изменения, при необходимости. В финансах возможны импульсивные траты, поэтому лучше держать себя в руках. Вечер принесет приятный сюрприз в общении.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот четверг поможет вам по-новому посмотреть на свою жизнь. Вы можете почувствовать желание изменить свой быт, работу или подход к ней. Астрологи напоминают: не спешите начинать новое, лучше завершите анализ старого. В отношениях нужна откровенность и спокойствие.

Весы (23 сентября — 22 октября)

4 сентября может вызвать у Весов волну эмоций и стремление к независимости. Избегайте чрезмерных трат, особенно на вещи, которые вам не нужны. Астрологи советуют уделить время учебе, чтению или саморазвитию. В личной жизни стоит быть дипломатичными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Четверг станет днем, когда вам захочется больше свободы и пространства. Астрологи подсказывают: не стоит начинать новые дела, лучше откорректировать старые проекты. В финансах воздержитесь от азартных решений. А в любви избегайте ревности и дайте любимому человеку больше свободы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Этот день пробудит в вас жажду приключений и новых идей. Однако астрологи советуют не рваться вперед, а тщательно обдумать, что именно вы хотите изменить. В финансах избегайте риска, а в отношениях больше слушайте вторую половинку. Это день, когда хорошо учиться новому.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Четверг подтолкнет вас к серьезным размышлениям о будущем. Вы можете почувствовать потребность упорядочить жизнь и избавиться от лишнего. Астрологи отмечают: новые знакомства сейчас не принесут пользы, но старые контакты будут очень ценными. В финансах лучше не тратить на прихоти.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Луна в вашем знаке делает этот день особенным. Вы почувствуете прилив энергии, желание экспериментировать и ломать шаблоны. Астрологи советуют избегать хаоса и не шокировать окружающих слишком резкими действиями. В бизнесе хорошо обдумать нововведения, но не запускать их. В отношениях главное — искренность.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

4 сентября станет для вас днем внутренней работы. Вы можете почувствовать потребность уединиться и проанализировать собственную жизнь. Астрологи советуют не спешить, ведь сейчас важнее увидеть ошибки, чем начать что-то новое. В любви стоит больше слушать сердцем, а не словами.

Также вам может быть интересно узнать другие астрологические прогнозы на осень 2025

Каким знакам Зодиака улыбнется финансовая фортуна с 1 по 7 сентября 2025 года.

Кто из знаков Зодиака должен быть особенно осторожным в сентябре.

Кому из знаков Зодиака больше всего повезет в лунное затмение 7 сентября.

Какие знаки Зодиака погрузятся в сезон любви и романтики осенью 2025.

Сентябрьский коридор затмений поможет начать новую жизнь только одному знаку Зодиака.

Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
