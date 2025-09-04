Гороскоп на 4 вересня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Четвер, 4 вересня, Місяць опинився у незалежному та креативному знаку Водолія, який спонукає знаки Зодіаку до внутрішнього розвитку, навчання, змін та нестандартних рішень. Натомість тринадцята місячна доба сприятлива для корекції минулих помилок, пошуку гармонії та накопичення знань. Астрологи радять уникати хаосу, імпульсивних та необдуманих вчинків.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 4 вересня.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Четвер подарує Овнам несподівані ідеї, але поспішати з їхньою реалізацією не варто. Астрологи радять використати цей час для аналізу минулих дій і виправлення помилок. У фінансах утримайтеся від великих витрат, а в особистому житті — більше дослухайтеся до коханої людини та близьких.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви можете відчути внутрішній протест проти рутини. Всередині вируватиме жага до змін. Проте 4 вересня краще не ламати старе, а подумати, як внести корективи. Астрологи наголошують: уникайте конфліктів на роботі й не беріть на себе зайвого. Вечір добре провести у колі близьких.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ваш день буде сповнений несподіванок, зокрема у спілкуванні. Але нові знайомства цього четверга не принесуть користі, тож варто більше цінувати старі зв'язки. Астрологи радять завершити лише дрібні справи, а великі залишити на інший час.

Рак (22 червня — 22 липня)

Четвер змусить вас замислитися про своє здоров'я та внутрішній баланс. Корисними стануть медитація, прогулянка або час на самоті. Астрологи підказують: фінансові ризики цього дня невиправдані. У стосунках важливо проявити турботу, а не критику.

Лев (23 липня — 21 серпня)

4 вересня Леви відчують прагнення діяти сміливо й ламати правила, але поспішати не варто. Астрологи радять сфокусуватися на тому, що вже маєте, і внести в це певні зміни, за необхідності. У фінансах можливі імпульсивні витрати, тож краще тримати себе в руках. Вечір принесе приємний сюрприз у спілкуванні.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей четвер допоможе вам по-новому подивитися на своє життя. Ви можете відчути бажання змінити свій побут, роботу або підхід до неї. Астрологи нагадують: не поспішайте починати нове, краще завершіть аналіз старого. У стосунках потрібна відвертість і спокій.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

4 вересня може викликати у Терезів хвилю емоцій і прагнення незалежності. Уникайте надмірних витрат, особливо на речі, які вам не потрібні. Астрологи радять приділити час навчанню, читанню чи саморозвитку. В особистому житті варто бути дипломатичними.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Четвер стане днем, коли вам захочеться більше свободи й простору. Астрологи підказують: не варто починати нові справи, краще відкоригувати старі проєкти. У фінансах утримайтеся від азартних рішень. А у коханні уникайте ревнощів і дайте коханій людині більше волі.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цей день пробудить у вас жагу пригод і нових ідей. Проте астрологи радять не рватися вперед, а ретельно обдумати, що саме ви хочете змінити. У фінансах уникайте ризику, а в стосунках більше слухайте другу половинку. Це день, коли добре вчитися новому.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Четвер підштовхне вас до серйозних роздумів про майбутнє. Ви можете відчути потребу впорядкувати життя й позбутися зайвого. Астрологи наголошують: нові знайомства зараз не принесуть користі, але старі контакти будуть дуже цінними. У фінансах краще не витрачати на примхи.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Місяць у вашому знаку робить цей день особливим. Ви відчуєте прилив енергії, бажання експериментувати й ламати шаблони. Астрологи радять уникати хаосу й не шокувати оточення занадто різкими діями. У бізнесі добре обдумати нововведення, але не запускати їх. У стосунках головне — щирість.

Риби (19 лютого — 20 березня)

4 вересня стане для вас днем внутрішньої роботи. Ви можете відчути потребу усамітнитися й проаналізувати власне життя. Астрологи радять не поспішати, адже зараз важливіше побачити помилки, ніж почати щось нове. У коханні варто більше слухати серцем, а не словами.

Також вам може бути цікаво дізнатися інші астрологічні прогнози на осінь 2025

Яким знакам Зодіаку усміхнеться фінансова фортуна з 1 по 7 вересня 2025.

Хто зі знаків Зодіаку має бути особливо обережним у вересні.

Кому зі знаків Зодіаку найбільше пощастить у місячне затемнення 7 вересня.

Які знаки Зодіаку поринуть у сезон кохання та романтики восени 2025.

Вересневий коридор затемнень допоможе почати нове життя лише одному знаку Зодіаку.