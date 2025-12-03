Видео
Главная Праздники Гороскоп на 3 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 3 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 06:50
Гороскоп на 3 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: google.com

Сегодня, 3 декабря, карты Таро присылают важные подсказки каждому знаку Зодиака. Одним в этот день стоит готовиться к вдохновению, которое будет проявляться даже в мелочах, другим придет осознание, что давно пора что-то менять в жизни, а кто-то откроет скрытые мотивы людей.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 3 декабря 2025 года.

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесо Фортуны" (перевернутая)

Сегодня события могут двигаться медленнее, чем вам хочется. Но это идеальный момент чтобы обдумать свои дальнейшие шаги и избежать ошибок в будущем.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Четверка Кубков" (перевернутая)

3 декабря дарит вам возможность заняться тем, что вы любите больше всего, или же наконец попробовать что-то новое. Ваше мышление меняется, а вместе с ним и осознание, чего вы на самом деле хотите от жизни.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Смерть" (перевернутая)

Сегодня вы можете застрять в прошлом. Это будет мешать вашему развитию. Карта дня советует переключиться на будущее — в нем гораздо больше возможностей, чем кажется.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Король Кубков" (перевернутая)

Эта среда может затронуть давние эмоции, которые вы пытались приглушить. Важно признать свои чувства и восстановить внутренний баланс.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Восьмерка Мечей" (перевернутая)

Сегодня вы неожиданно увидите выход там, где раньше, как вам казалось, был тупик. Карта дня говорит: новый взгляд на ситуацию освободит вас от ограничений, которые вы сами же для себя создали.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Рыцарь Мечей"

Этот день требует от вас решительности и быстрых действий. "Рыцарь Мечей" говорит, что именно сейчас лучшее время, чтобы сделать шаг вперед — Вселенная посылает вам мощный импульс.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Император"

Сегодня важно взять ситуацию под контроль и действовать уверенно. Ваш дальнейший успех зависит от того, сможете ли вы мыслить стратегически и быть дисциплинированным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Влюбленные" (перевернутая)

Карта, которая вам сегодня выпала, говорит о ценностях, которые не согласуются, и они могут вызвать проблемы в ваших отношениях. Будьте честными относительно того, что вы думаете и чувствуете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Сила" (перевернутая)

Сегодня важно вернуть самоконтроль и наблюдать за тем, что вас эмоционально выбивает из равновесия. Карта дня подсказывает: терпение и уравновешенность откроют правильный путь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Тройка Мечей" (перевернутая)

Старые раны могут сегодня напомнить о себе. Но это шанс отпустить прошлое. Честное признание того, что болело, станет шагом к внутреннему очищению.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Королева Кубков"

Сегодня вас ждет важное осознание или даже прозрение. Вы поймете что-то, что недавно произошло, на более глубоком уровне. Это поможет принять решение, которое давно назревало.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Королева Жезлов" (перевернутая)

Сегодня вы рискуете усомниться в себе и в собственных возможностях. Карта дня советует вместо самокритики использовать поддержку. Только так вы справитесь с вызовами.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Каким знакам Зодиака декабрь обещает большие прибыли и финансовую удачу.

Кому будет везти во всех делах в первую неделю декабря.

Кто встретит первый месяц зимы на волне невероятной энергии.

Какие знаки Зодиака встретят судьбоносные события в первый месяц зимы.

гороскоп Астрология знаки Зодиака 3 декабря карта дня карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
