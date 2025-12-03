Гороскоп на 3 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 3 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака
Сегодня, 3 декабря, карты Таро присылают важные подсказки каждому знаку Зодиака. Одним в этот день стоит готовиться к вдохновению, которое будет проявляться даже в мелочах, другим придет осознание, что давно пора что-то менять в жизни, а кто-то откроет скрытые мотивы людей.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Колесо Фортуны" (перевернутая)
Сегодня события могут двигаться медленнее, чем вам хочется. Но это идеальный момент чтобы обдумать свои дальнейшие шаги и избежать ошибок в будущем.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Четверка Кубков" (перевернутая)
3 декабря дарит вам возможность заняться тем, что вы любите больше всего, или же наконец попробовать что-то новое. Ваше мышление меняется, а вместе с ним и осознание, чего вы на самом деле хотите от жизни.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Смерть" (перевернутая)
Сегодня вы можете застрять в прошлом. Это будет мешать вашему развитию. Карта дня советует переключиться на будущее — в нем гораздо больше возможностей, чем кажется.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Король Кубков" (перевернутая)
Эта среда может затронуть давние эмоции, которые вы пытались приглушить. Важно признать свои чувства и восстановить внутренний баланс.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Восьмерка Мечей" (перевернутая)
Сегодня вы неожиданно увидите выход там, где раньше, как вам казалось, был тупик. Карта дня говорит: новый взгляд на ситуацию освободит вас от ограничений, которые вы сами же для себя создали.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Рыцарь Мечей"
Этот день требует от вас решительности и быстрых действий. "Рыцарь Мечей" говорит, что именно сейчас лучшее время, чтобы сделать шаг вперед — Вселенная посылает вам мощный импульс.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Император"
Сегодня важно взять ситуацию под контроль и действовать уверенно. Ваш дальнейший успех зависит от того, сможете ли вы мыслить стратегически и быть дисциплинированным.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Влюбленные" (перевернутая)
Карта, которая вам сегодня выпала, говорит о ценностях, которые не согласуются, и они могут вызвать проблемы в ваших отношениях. Будьте честными относительно того, что вы думаете и чувствуете.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Сила" (перевернутая)
Сегодня важно вернуть самоконтроль и наблюдать за тем, что вас эмоционально выбивает из равновесия. Карта дня подсказывает: терпение и уравновешенность откроют правильный путь.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Тройка Мечей" (перевернутая)
Старые раны могут сегодня напомнить о себе. Но это шанс отпустить прошлое. Честное признание того, что болело, станет шагом к внутреннему очищению.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Королева Кубков"
Сегодня вас ждет важное осознание или даже прозрение. Вы поймете что-то, что недавно произошло, на более глубоком уровне. Это поможет принять решение, которое давно назревало.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Королева Жезлов" (перевернутая)
Сегодня вы рискуете усомниться в себе и в собственных возможностях. Карта дня советует вместо самокритики использовать поддержку. Только так вы справитесь с вызовами.
