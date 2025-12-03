Гороскоп на 3 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: google.com

Сьогодні, 3 грудня, карти Таро надсилають важливі підказки кожному знаку Зодіаку. Одним цього дня варто готуватись до натхнення, яке проявлятиметься навіть у дрібницях, іншим прийде усвідомлення, що давно настав час щось міняти у житті, а хтось відкриє приховані мотиви людей.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 3 грудня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колесо Фортуни" (перевернута)

Сьогодні події можуть рухатися повільніше, ніж вам хочеться. Але це ідеальний момент щоб обдумати свої подальші кроки й уникнути помилок у майбутньому.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Четвірка Кубків" (перевернута)

3 грудня дарує вам нагоду зайнятися тим, що ви любите найбільше, або ж нарешті спробувати щось нове. Ваше мислення змінюється, а разом із ним і усвідомлення, чого ви насправді хочете від життя.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Смерть" (перевернута)

Сьогодні ви можете застрягти в минулому. Це заважатиме вашому розвитку. Карта дня радить переключитися на майбутнє — у ньому значно більше можливостей, ніж здається.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Король Кубків" (перевернута)

Ця середа може торкнутися давніх емоцій, які ви намагалися притлумити. Важливо визнати свої почуття та відновити внутрішній баланс.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Вісімка Мечів" (перевернута)

Сьогодні ви несподівано побачите вихід там, де раніше, як вам здавалось, був глухий кут. Карта дня говорить: новий погляд на ситуацію звільнить вас від обмежень, які ви самі ж для себе створили.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Лицар Мечів"

Цей день вимагає від вас рішучості та швидких дій. "Лицар Мечів" каже, що саме зараз найкращий час, щоб зробити крок уперед — Всесвіт посилає вам потужний імпульс.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні важливо взяти ситуацію під контроль і діяти впевнено. Ваш подальший успіх залежить від того, чи зможете ви мислити стратегічно та бути дисциплінованим.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Закохані" (перевернута)

Карта, яка вам сьогодні випала, говорить про цінності, які не узгоджуються, і вони можуть спричиняти проблеми у ваших стосунках. Будьте чесними щодо того, що ви думаєте та відчуваєте.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сила" (перевернута)

Сьогодні важливо повернути самоконтроль та спостерігати за тим, що вас емоційно вибиває з рівноваги. Карта дня підказує: терпіння і врівноваженість відкриють правильний шлях.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Трійка Мечів" (перевернута)

Старі рани можуть сьогодні нагадати про себе. Але це шанс відпустити минуле. Чесне визнання того, що боліло, стане кроком до внутрішнього очищення.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Королева Кубків"

Сьогодні на вас чекає важливе усвідомлення або навіть прозріння. Ви зрозумієте щось, що нещодавно сталося, на глибшому рівні. Це допоможе прийняти рішення, яке давно назрівало.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Королева Жезлів" (перевернута)

Сьогодні ви ризикуєте засумніватися в собі та у власних можливостях. Карта дня радить замість самокритики використати підтримку. Тільки так ви впораєтесь із викликами.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Яким знакам Зодіаку грудень обіцяє великі прибутки та фінансову удачу.

Кому щаститиме в усіх справах у перший тиждень грудня.

Хто зустріне перший місяць зими на хвилі неймовірної енергії.

Які знаки Зодіаку зустрінуть доленосні події у перший місяць зими.